Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Sao quốc tế 13/02/2026 13:47

Từ ngày 9/2, các nền tảng bán vé trực tuyến của Trung Quốc bắt đầu mở cửa để khán giả đặt vé trước cho các bộ phim sẽ ra mắt trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, Tiêu nhân của Ngô Kinh là dự án được coi trọng nhất nhưng cũng đáng lo nhất.

Tiêu nhân của Ngô Kinh là dự án được coi trọng nhất nhưng cũng đáng lo nhất. Sau 3 ngày, Tiêu nhân nhận được 25 triệu NDT doanh thu trước khi chiếu.

Theo thống kê và dự đoán từ các chuyên gia phân tích thị trường phim ảnh, sau ngày đầu tiên, với tỷ lệ đặt vé và suất chiếu chiếm khoảng 18%, dự đoán tổng doanh thu của Tiêu nhân đạt 1,5 tỷ NDT. Ba tác phẩm được dự đoán sẽ hot hơn là Phi trì nhân sinh 3 đạt doanh thu khoảng 3,6 tỷ NDT, Kinh trập vô thanh đạt 3 tỷ NDT. Một đối thủ đáng gờm khác của Tiêu Nhân là phim hoạt hình Gấu Boonie dự kiến đạt 1,7 tỷ NDT.

 

Trong đó, Phi trì nhân sinh 3 đã có lượng khán giả cố định từ hai phần đầu tiên. Thẩm Đằng luôn là cái tên thu hút khán giả với diễn xuất duyên dáng, anh được mệnh danh là "vua hài Trung Quốc", đóng phim gì khán giả cũng thích xem, ngôi sao bảo chứng phòng vé và chất lượng phim.

Bộ phim 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn - Ảnh 1

Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu quy tụ dàn ngôi sao hùng hậu là Ảnh đế trẻ tuổi nhất Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Tống Giai, Trương Dịch... Trương Nghệ Mưu là "quốc sư nền nghệ thuật Trung Quốc", tác phẩm của ông có chất lượng cao. Mỗi năm Trương Nghệ Mưu luôn góp một phim vào dịp Tết Nguyên đán và doanh thu đều đạt từ một tỷ NDT trở lên.

Phim hoạt hình Gấu Boonie có sự ủng hộ hùng hậu của khán giả nhí, từ đó lượng bán vé luôn ổn định, nhiều năm qua là "khách quen" tại các rạp chiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đối đầu với nhiều tác phẩm lớn có đội ngũ toàn sao, Tiêu nhân của Ngô Kinh cũng có ưu điểm riêng. Phim tập hợp các bậc thầy võ thuật đại diện cho nhiều thế hệ của màn ảnh Hoa ngữ, như những diễn viên từng nổi tiếng 30 năm qua như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh hay Lương Gia Huy, Trương Tấn. Ngoài ra, Tiêu nhân còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ được coi là niềm hy vọng, tương lai của điện ảnh Trung Quốc như Tạ Đình Phong, Vu Thích, hay những ngôi sao đầy tiềm năng như Lưu Diệu Văn, Đổng Tư Thành, Thử Sa và các quán quân võ thuật Trung Quốc...

Cảnh võ thuật trong phim được đánh giá chân thực, không lạm dụng kỹ xảo quá nhiều, hiệu ứng được thực hiện chỉn chu tạo cảm giác "giang hồ bí ẩn" đã lâu không được thấy trên màn ảnh Hoa ngữ.

 

Tuy nhiên, mới đây Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố Tiêu nhân có chi phí sản xuất lên tới trên đại mạc có chi phí sản xuất hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD). Theo tính toán thông thường, phim phải đạt 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Trong đó, ngoài chi phí sản xuất, dự án phải chi tiền cho quá trình quảng bá marketing, các loại thuế, tỷ lệ phần trăm doanh thu trích cho các rạp chiếu.

Bộ phim 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn - Ảnh 2

Tuy nhiên, doanh thu dự kiến của Tiêu nhân chỉ là 1,5 tỷ NDT do thị trường phim ảnh đang ở thời kỳ đóng băng, khán giả không hào hứng bỏ tiền ra rạp xem phim. Theo 163, đây thực sự là cuộc đua khó nhằn dành cho nhà sản xuất, nam chính Ngô Kinh.

Theo CCTV, Tiêu nhân là tác phẩm có chi phí sản xuất cao nhất trong sự nghiệp của Ngô Kinh. Trước đó, phim dự trù mất khoảng 500 triệu NDT. Tuy nhiên, nữ chính là Na Nhĩ Na Thiến - người được giao thể hiện nhân vật A Dục Á - bị tố gian lận trong quá trình thi đại học và công tác tại các đoàn văn công khiến nhà sản xuất phải thay vai.

A Dục Á là nữ chính của phim Tiêu nhân, xuất hiện xuyên suốt toàn bộ phim, chiếm đến 35% thời lượng, với 127 cảnh diễn cùng Ngô Kinh. Tuyến truyện chính giữa cô và các nhân vật Đao Mã, A La Hán đóng vai trò then chốt trong mạch phim. Nếu đoàn phim chấp nhận dùng công nghệ AI thay mặt thì chi phí có thể lên tới 150 triệu NDT (khoảng 500 tỷ đồng), mất thêm nửa năm hậu kỳ. Với một người cầu toàn và tâm huyết ở mỗi dự án phim như Ngô Kinh, phương án này sẽ khiến tác phẩm của anh giảm chất lượng rõ rệt.

Cuối cùng, Ngô Kinh quyết định mời nữ diễn viên Việt kịch - Trần Lệ Quân thay thế, quay gấp trong 11 ngày tại sa mạc Tân Cương, Trung Quốc trong điều kiện thời tiết nắng nóng 55°C. Nhờ sự xuất hiện của Trần Lệ Quân, bộ phim Tiêu nhân đã kịp hoàn thành hậu kỳ, ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm thuận lợi nhất để kéo doanh thu.

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Sau 8 ngày ra rạp, Mã Đằng của Ngô Kinh đừng đi chỉ đạt hơn 12 triệu NDT doanh thu. Nhà sản xuất có thể chỉ thu về khoảng 3,9 triệu NDT. Con số được cho là thậm chí không đủ chi trả thù lao cho dàn diễn viên.

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