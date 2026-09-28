Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Năm 2026, cô tiếp tục gây chú ý với vai Lỗ Trinh Trinh trong Mật ngữ kỷ. Nhân vật là người thứ ba ích kỷ, hiếu thắng, luôn muốn chứng minh mình đã giành được chồng của người khác. Diễn xuất của Lý Mộng khiến khán giả khó chịu với nhân vật, nhưng cũng cho thấy khả năng hóa thân của nữ diễn viên.

Trong Lan Hương như cố, Lý Mộng đảm nhận vai Triệu Tinh Đường, một tiểu thư thông minh, giỏi kinh doanh nhưng cô độc vì cuộc hôn nhân không như ý. Nhân vật từng lén nuôi nam sủng nhưng bị phu quân phát hiện và phản bội. Lý Mộng thể hiện vẻ kiêu ngạo, sắc sảo của một tiểu thư quyền quý, đồng thời khắc họa được sự tuyệt vọng ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn.

Trước đó, cô từng gây sốt với vai Trưởng công chúa Uyển Ninh trong Mặc vũ vân gian năm 2024. Nhân vật có tính cách cực đoan, chiếm hữu và luôn muốn kiểm soát người khác. Ánh mắt sắc lạnh cùng những biểu cảm đầy ám ảnh giúp Lý Mộng trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều sau khi phim lên sóng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Mộng từng có giai đoạn chững lại vì những tranh cãi về thái độ làm việc. Năm 2017, khi tham gia Bạch Lộc Nguyên, cô bị loại khỏi đoàn sau khoảng ba tháng ghi hình. Theo những câu chuyện được truyền thông đăng tải, nữ diễn viên có nhiều yêu cầu khắt khe trên phim trường.

Đáng chú ý là câu chuyện về một quả táo được diễn viên Trương Tụng Văn kể lại. Sau một cảnh quay, Lý Mộng yêu cầu đạo cụ tìm một quả táo giống hệt quả được sử dụng trước đó. Nhân viên mất nhiều giờ nhưng không đáp ứng được yêu cầu. Câu chuyện sau đó trở thành một trong những giai thoại gắn với nữ diễn viên.

Lý Mộng cũng từng bị nhắc đến vì đi trễ trong một số dự án. Có lần, đoàn phim được cho là phải chờ cô nhiều giờ cho một cảnh quay quan trọng. Một số tác phẩm cô tham gia sau đó cũng bị cắt giảm vai trò.

Những năm gần đây, Lý Mộng thừa nhận bản thân đã trưởng thành hơn so với thời điểm mới bước vào nghề. Cô cho biết đang học cách thỏa hiệp và điều chỉnh thái độ làm việc. Từ những ồn ào trong quá khứ đến những vai diễn được khen ngợi hiện tại, nữ diễn viên đang cho thấy diễn xuất vẫn có thể là cách giúp cô từng bước lấy lại vị trí trên màn ảnh.