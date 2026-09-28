Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 28/09/2026 05:00

Yến mạch là thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ cao trong đó có chất xơ hoà tan. Do đó, nó có thể giúp làm giảm cholesterol và lượng đường trong máu. Tuy nhiên, với những tác dụng này không có nghĩa là yến mạch tốt cho tất cả mọi người.

Yến mạch, một thực phẩm giàu dinh dưỡng và thường được ưa chuộng bởi những lợi ích sức khỏe đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong chế đăn uống của nhiều người. Từ việc giảm cholesterol đến cải thiện tiêu hóa, bột yến mạch dường như là một "siêu thực phẩm" đáng đđưa vào khẩu phần hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích này, việc sử dụng bột yến mạch không đúng cách hoặc quá mức cũng có thể mang lại những tác hại không mong muốn.

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Ảnh minh họa: Internet

Công dng ca bt yến mch 

Bổ sung chất xơ: Yến mạch chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, sắt, vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B), các khoáng chất như mangan, phốt pho và magie, cùng với các chất chống oxy hóa. Tất cả những dưỡng chất này đều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của bạn. Chất xơ trong yến mạch giúp bạn giảm táo bón. 

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Yến mạch chứa beta-glucan, loại chất xơ hòa tan có thể giúp hạ thấp mức cholesterol xấu để ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám mỡ trong động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. 

Kiểm soát cân nặng: Yến mạch giúp bạn no lâu, khiến chúng trở thành sự bổ sung hữu ích vào chế đăn kiêng kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong yến mạch giúp kiểm soát sự thèm ăn, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và ăn vặt không lành mạnh trong suốt cả ngày.

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng đường trong máu: Beta-glucan trong yến mạch có thể kéo dài quá trình hấp thụ carbohydrate vào máu và do đó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn.

Giúp làm đẹp da từ bên trong: Yến mạch chứa flavonoid giúp hấp thụ tia UVA - một trong những nguyên nhân điển hình gây lão hóa da sớm. Vitamin và khoáng chất như vitamin B1, acid folic, kẽm, magie, sắt, biotin trong yến mạch giúp bảo vệ các tế bào bên trong cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do và yếu tố môi trường.

Cách ăn yến mạch đúng chuẩn

Theo độ tuổi và giới tính: Mỗi ngày bạn chỉ nên dùng tối đa 230g yến mạch khô (tương đương với khoảng 400 gam yến mạch chín). Ngoài ra, lượng yến mạch sử dụng mỗi ngày cũng tùy thuộc vào từng độ tuổi và giới tính. 

Người trưởng thành từ 19 - 30 tuổi: 170g cho nữ, 226g cho nam.

Người trưởng thành từ 30 - 50 tuổi: 170g cho nữ, 198g cho nam.

Người cao tuổi trên 50 tuổi: 140g cho nữ, 170g cho nam.

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người muốn giảm cân: Với người muốn giảm cân thì khi nấu yến mạch không được cho thêm gia vị khác đặc biệt là sữa ngọt, đường, bơ, muối,... Thay vào đó, bạn có thể nấu yến mạch với nước sôi hoặc ăn kèm với một số loại trái cây như dâu, bơ, mít, cam,... hoặc rau tùy thuộc vào sở thích mỗi người.

Đối với người muốn tăng cân: Với người cần tăng cân, bạn nên nấu yến mạch kèm với sữa tươi, đường,... bằng cách cho vào lò vi sóng. Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp yến mạch cùng trái cây rồi thêm một ít sữa chua vào cho đỡ bị ngán.

Lưu ý khi sử dụng yến mạch

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng yến mạch: 

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nên chọn mua yến mạch uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Nấu chín yến mạch trước khi sử dụng đđảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không nên lạm dụng yến mạch, sử dụng với lượng vừa phải để tránh tác hại tiềm ẩn.

Kết hợp yến mạch với chế đăn uống đa dạng, cân bằng đđảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Lắng nghe cơ thể và điều chỉnh lượng yến mạch phù hợp.

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