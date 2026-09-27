Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 27/09/2026 11:30

Dưới đây là 5 loại rau củ giàu canxi mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn để có một hệ xương khớp chắc khỏe.

Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, giúp xương trở nên chắc khỏe hơn. Đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên, khi xương đang hình thành và phát triển. Khi xương bị tổn thương, canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình sửa chữa và tái tạo xương mới.

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Canxi có thể được bổ sung bằng thực phẩm chức năng hay qua các loại thực phẩm như trứng, sữa, cá, các loại rau củ. Dưới đây là 5 loại rau xanh giàu canxi tốt cho sức khỏe.

Cải xoăn: Loại rau này nổi tiếng với hàm lượng canxi cao, rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, sắt, đặc biệt là chất xơ. Một chén cải xoăn sống chứa tới 53 mg canxi. Ngoài ra, cải xoăn chứa nhiều vitamin K, một chất dinh dưỡng quan trọng giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả.

Cải bó xôi: Loại rau này cung cấp khoảng 51 mg canxi trong mỗi 100 gram. Ngoài canxi, loại rau này còn chứa magiê và vitamin D - hai chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường sự chắc khỏe của xương và răng.

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh: Loại rau này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe do hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Loại rau này không chỉ giàu canxi, với lượng 62 mg canxi trong mỗi cốc nấu chín, mà nó còn chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh giúp thúc đẩy sức khỏe đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Bắp cải: Mỗi cốc bắp cải nấu chín chứa 72 mg canxi. Ngoài cung cấp canxi tốt cho xương, ăn bắp cải còn giúp giảm cân và nâng cao sức khỏe do nó có lượng calo thấp, giàu chất xơ, các loại vitamin như vitamin C, K, mangan và chất chống oxy hóa như anthocyanin giúp tăng cường miễn dịch.

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu Hà Lan: Đây là một trong những loại rau có thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Nó có lượng calo thấp, giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa, các vitamin và khoáng chất, trong đó có canxi. Trong mỗi cốc đậu Hà Lan nấu chín chứa 94 mg canxi.

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