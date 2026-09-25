Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 25/09/2026 11:30

Tác dụng của cải bó xôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu mà còn góp phần hỗ trợ tim mạch, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe xương.

Cải bó xôi là một loại rau xanh này giàu sắt, vitamin K, folate và các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tim mạch, tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe xương. Bổ sung cải bó xôi hợp lý vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể giúp nâng cao thể trạng và duy trì lối sống lành mạnh. 

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó việc kết hợp cải bó xôi với một số thực phẩm khác như thịt bò, dầu hào... sẽ càng làm gia tăng chất dinh dưỡng cho các món ăn trong thực đơn gia đình bạn. 

Công dụng của cải bó xôi 

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Cải bó xôi chứa nitrat tự nhiên có khả năng chuyển hóa thành nitric oxide trong cơ thể, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Bên cạnh đó, hàm lượng kali cao hỗ trợ cân bằng huyết áp, trong khi các chất chống oxy hóa như flavonoid góp phần giảm stress oxy hóa - một yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe xương và phòng ngừa loãng xương

Vitamin K trong cải bó xôi giữ vai trò thiết yếu trong quá trình tổng hợp protein liên quan đến cấu trúc xương. Đồng thời, magie và canxi giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình khoáng hóa. Khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối, cải bó xôi có thể góp phần giảm nguy cơ suy giảm mật độ xương theo tuổi.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ thị lực và sức khỏe mắt

Cải bó xôi là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin - hai carotenoid tập trung nhiều ở võng mạc. Các hợp chất này có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh có hại và hỗ trợ bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương oxy hóa. Nhờ đó, việc bổ sung cải bó xôi có thể giúp duy trì thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ quá trình tạo máu và phòng ngừa thiếu máu

Hàm lượng sắt và folate trong cải bó xôi đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hồng cầu. Folate đặc biệt cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và tổng hợp DNA, trong khi sắt tham gia cấu tạo hemoglobin. Bổ sung cải bó xôi kết hợp với nguồn vitamin C có thể hỗ trợ tăng hấp thu sắt từ thực vật, góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng cải bó xôi

Cải bó xôi thường được sử dụng nhiều trong các bữa ăn nhưng cách chế biến như thế nào cho đúng và ai không nên ăn loại rau này thì không phải ai cũng nắm rõ. Sau đây là một số lưu ý bạn cần biến khi khi sử dụng cải bó xôi:

Không nên thái cải bó xôi trước khi rửa: Việc thái rau trước khi rửa sẽ khiến các chất dinh dưỡng bị mất đi trong quá trình rửa rau. Do đó, nên rửa rau thật sạch rồi mới tiến hành thái.

Không nên luộc cải bó xôi quá chín: Nhiều người cho rằng nên luộc cải bó xôi thật chín để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho hàm lượng dinh dưỡng của rau bị mất đi. Vì vậy, chỉ nên luộc rau từ 2 đến 3 phút để rau giữ được màu xanh cũng như các chất dinh dưỡng.

Không nên ăn cải bó xôi quá nhiều: Mặc dù cải bó xôi có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng không phải ăn quá nhiều sẽ tốt. Chỉ nên ăn một lượng vừa đủ, khoảng 100 - 200gr/tuần để cơ thể có đủ thời gian hấp thụ và không phải chịu tác dụng ngược như tiêu chảy do thừa chất xơ, không thể chuyển hoá chất sắt, bị cản trở khả năng hấp thụ canxi,...

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cải bó xôi nếu đang mắc bệnh gout: Hàm lượng purin có cải bó xôi làm tăng nồng độ axit uric trong máu khiến tình trạng gout càng trở nặng.

Bệnh nhân mắc bệnh thận không nên ăn cải bó xôi: Nếu đang gặp phải các vấn đề về sỏi thận, bạn không nên ăn cải bó xôi. Nguyên nhân là do axit oxalic có trong cải bó xôi kết hợp với canxi trong cơ thể tạo nên canxi oxalat lắng đọng ở thận gây sỏi.

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