Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 24/09/2026 05:00

Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" trong nhóm ngũ cốc, hạt kê không chứa gluten, dễ tiêu hóa và mang lại rất nhiều công dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.

Hạt kê là một loại ngũ cốc được rất nhiều người yêu thích vì có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như tinh bột, protein, lipid, rất giàu hàm lượng khoáng chất canxi, photpho,... Đặc biệt trong hạt kê có hàm lượng sắt rất cao cùng các loại vitamin nhóm B như B1, B2 nên được rất nhiều người yêu thích sử dụng. Chính vì vậy việc ăn hạt kê thường xuyên rất tốt cho cơ thể, đặc biệt những người kém hấp thu hay những người mới ốm dậy.

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Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hạt kê 

Kiểm soát lượng đường trong máu

Hạt kê là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp và có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn. Chúng chứa carbohydrate mà cơ thể không tiêu hóa được giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cùng với chất xơ và polysaccharid không tinh bột, vì vậy hạt kê là một loại ngũ cốc nguyên hạt tốt, đặc biệt nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Hạt kê rất giàu chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan là một prebiotic, có nghĩa là nó hỗ trợ các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn. Chất xơ cũng làm tăng khối lượng phân, giúp bạn đi tiêu đều đặn và giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

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Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ trái tim của bạn

Hạt kê chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giữ lại chất béo trong ruột và có thể làm giảm mức cholesterol trong máu. Điều đó có thể giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hay bệnh tim. Hạt kê cũng là nguồn cung cấp magiê dồi dào, có thể giúp ngăn ngừa suy tim.

Thúc đẩy quá trình chống lão hóa

Cách cơ thể chuyển hóa đường là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình lão hóa. Các loại hạt kê chứa nhiều tanin, phytate và phenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và các bệnh tiềm ẩn như huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cao.

Xây dựng các tế bào khỏe mạnh

Kê ngón tay là nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động từ chức năng não bộ đến sự phân chia tế bào khỏe mạnh. Bạn cần vitamin B9, hay còn gọi là folate, để sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn hạt kê?

Tuy mang đến rất nhiều công dụng nhưng chất axit phytic làm cơ thể khó hấp thu magie, canxi, sắt, kali và kẽm từ hạt kê có thể làm suy giảm chức năng tuyến giáp và dễ gây ra bệnh bướu cổ nếu dùng quá nhiều hạt kê. Chính vì vậy những người bị suy giảm chức năng tuyến giáp, hay người bị bướu cổ không nên ăn hạt kê. Tuy vậy, bạn vẫn có thể giảm bớt các kháng chất này trong hạt kê bằng việc ngâm hạt kê với nước qua đêm hoặc để cho hạt kê nảy mầm trước khi sử dụng nhé.

Ăn hạt kê như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của hạt kê mà vẫn hạn chế ảnh hưởng không mong muốn, người dùng cần chú ý cách sử dụng phù hợp. Cụ thể:

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều liên tục trong thời gian dài vì có thể gây mất cân bằng khẩu phần ăn;

Nấu chín kỹ trước khi ăn để hạt kê mềm hơn và dễ tiêu hóa hơn;

Kết hợp cùng nhiều loại ngũ cốc và thực phẩm khác để bổ sung đa dạng dưỡng chất;

Duy trì khẩu phần ăn cân đối thay vì chỉ tập trung vào một món được cho là tốt cho sức khỏe.

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