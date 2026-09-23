Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Ở phía Tây hoặc Đông Bắc nước Mỹ, đậu cove dùng để chỉ về những loại đậu như green bean, string bean, snap been. Còn ở Mexico, chúng có tên là ejotes. Đây là những giống đậu được trồng để lấy cả vỏ lẫn ruột.

Đậu cove hay còn được gọi là đậu que hoặc đậu ve có tên khoa học là Phaseolus vulgaris. Tên gọi và cách đọc này là từ mượn được biến âm từ tên tiếng Pháp là Haricot vert.

Đậu cove có tác dụng gì là câu hỏi được nhiều người quan tâm bởi trước hết, đây là thực phẩm quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. Nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào từ protein đến vitamin và cả chất khoáng nên đậu cove có các tác dụng như:

Cải thiện thị lực: Trả lời cho câu hỏi đậu cove có tác dụng gì không thể nào không nhắc đến hiệu quả đối với thị lực. Ăn đậu cove giúp cơ thể bổ sung nhiều vitamin A hơn, từ đó hỗ trợ thị lực suy trì sự khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc tật về mắt.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Nhiều người lo lắng ăn đậu cove không tốt cho người bệnh tiểu đường nhưng thực tế, đậu cove lại giúp kiểm soát đường huyết khá tốt, có nhiều tác dụng tích cực trong chữa trị tiểu đường. Thêm 1 nắm đậu cove vào chế độ ăn giúp bạn có đường huyết sẽ ổn định hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế cholesterol: Chế độ ăn nhiều chất béo, thịt động vật,... khiến cơ thể nạp nhiều cholesterol, ảnh hưởng sức khỏe tim mạch và là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh xơ vữa động mạch, thu hẹp lòng mạch, máu nhiễm mỡ,... Đậu cove có tác dụng gì? Đậu cove có tác dụng bổ sung thêm chất xơ và giảm hấp thụ cholesterol vào máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tốt cho tiêu hóa: Đậu cove nói riêng và các loại rau xanh nói chung là nguồn thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa khi bổ sung nhiều chất xơ, cải thiện tốt triệu chứng táo bón, đầy hơi, khó tiêu,... sau khi ăn.

Bổ sung canxi: Đậu cove có tác dụng gì? Thêm đậu cove vào chế độ ăn uống thường xuyên giúp cơ thể bổ sung thêm canxi chất lượng, phòng ngừa bệnh loãng xương, thoái hóa khớp,...

Một số lưu ý khi ăn đậu cove

Nên chọn mua đậu cove tươi, có màu xanh đậm và không có đốm nâu.

Chế biến đa dạng như luộc, xào, nấu canh, salad,...

Đậu cove có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong vài ngày đến 1 tuần sau khi thu hoạch.

Ảnh minh họa: Internet

Dù có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng cũng không nên ăn quá nhiều đậu cove. Chỉ nên ăn lượng vừa phải, khoảng 100-200g mỗi ngày.

Đậu cove có thể gây đầy hơi ở một số người. Nếu bạn gặp vấn đề này, hãy thử nấu chín kỹ hơn hoặc ăn với lượng nhỏ hơn.

Một số trường hợp hiếm gặp, đậu cove có thể gây ra dị ứng, đặc biệt là ở những người có cơ địa dị ứng thực phẩm. Nếu bạn nghi ngờ mình bị dị ứng sau khi ăn đậu cove, hãy ngừng sử dụng và tới gặp bác sĩ.

Tuyệt đối không nên ăn đậu sống vì nguy cơ ngộ độc: Đậu cove sống có thể chứa saponin và lectin, là những chất gây ngộ độc nhẹ với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt. Do đó, không nên ăn đậu cove sống, mà cần nấu chín kỹ để tiêu hủy các chất độc hại này.