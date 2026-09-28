Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, tuổi Sửu có một ngày vượng vận khí. Công việc của con giáp này khá thuận lợi, sự nghiệp lên hương, không gặp phải trở ngại gì. Nhìn chung bản mệnh chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi.

May mắn cũng trải dài cho bản mệnh ở phương diện tài chính. Cơ hội kiếm tiền đang ngày một nhiều hơn, vì thế bản mệnh nên tận dụng cơ hội tốt để triển khai các kế hoạch kiếm tiền. Với người làm công việc cố định, nếu chưa biết cách tăng thu nhập thì bản mệnh có thể sắp xếp lại thời gian, tìm kiếm thêm công việc ngoài giờ nào đó.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, tinh thần của tuổi Tuất rất tốt lại có sự nâng đỡ của Tam Hội nên bầu không khí tại nơi làm việc cũng trở nên hài hòa và thoải mái hơn. Nhờ thế mà bạn xử lý khối lượng công việc trong ngày một cách nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền nong của bản mệnh thời gian này khá hanh thông, thuận lợi với sự giúp sức của ngũ hành tương sinh. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có ý thức cao trong việc tìm kiếm nguồn thu nhập mới cho mình.

Con giáp tuổi Dần

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

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