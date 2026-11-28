Bước qua tháng 11 âm lịch, tuổi Dậu may mắn làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công. Con giáp này cũng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong ngày. Đây là thời điểm bản mệnh đang làm việc vô cùng hiệu quả.

Tiền bạc vào túi ào ào, sống có đức thì cứ mặc sức mà hưởng. Bản mệnh tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được giúp lại hoặc cho quà. Khi có lộc làm ăn thì nên trích một khoản tiền nhỏ làm việc thiện để tích phước cho mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu đón nhận cát lành. Nếu chịu mở lòng, chắc chắn bản mệnh sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với mình. Người nào đang mong chờ tin tức con cái, sinh nở, người thân thì có quyền được hy vọng may mắn đến với mình.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tháng 11 âm lịch, tuổi Ngọ có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay còn là ngày tốt để tuổi Ngọ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bản mệnh hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Trên phương diện tình cảm cũng đón tín hiệu đáng mừng. Đào hoa vượng khí giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tháng 11 âm lịch, Chính Ấn trợ vận giúp Tỵ sáng suốt và nhanh nhảu hơn trong việc ra quyết định công việc, cấp trên cũng có cái nhìn khác về bạn. Sự tao nhã mà bạn thể hiện trong quá trình làm việc khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu, ai cũng muốn đến để được bạn lan tỏa năng lượng tích cực này.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội cũng đem tới cho Tỵ lộc làm ăn không hề nhỏ khi mà các khoản đầu tư làm ăn, kinh doanh đang có dấu hiệu sinh lời. Thứ khiến bạn an tâm đó chính là năng lực của chính bản thân, dù ai nói ngả nói nghiêng thì bạn vẫn đủ bản lĩnh để tự bươn chải một mình, khi gặp khó khăn sẽ cố gắng hết sức để không làm ví tiền bị hao hụt nhiều.

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