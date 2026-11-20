Trong ngày 20, 21, 22, 23, 24, 25 tháng 11, tuổi Tý cần phải tập trung khá nhiều cho công việc. Bản mệnh sẽ phải rất nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ của mình, hẳn nhiên áp lực dành cho con giáp này là không nhỏ chút nào.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của tuổi Tý rất thăng hoa, nhất là những cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý để không bị xao nhãng khỏi những điều quan trọng khác như mối quan hệ với người thân.

Con giáp tuổi Sửu

Trong ngày 20, 21, 22, 23, 24, 25 tháng 11, tuổi Sửu khẳng định được vị thế khó có thể thay thế của mình trong tập thể. Nhờ có cách xử trí vấn đề thông minh, bản mệnh có thể đưa cả tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí bứt phá gặt hái thành công mới.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi đa tài đa nghệ không nên gói gọn bản thân trong một lĩnh vực quen thuộc nào đó. Nếu đã quá chán ngán công việc hiện tại, con giáp này có thể thử sức mình ở một môi trường nào đó mới mẻ và thách thức hơn.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong ngày 20, 21, 22, 23, 24, 25 tháng 11, Chính Ấn chiếu vận có lợi cho chức vụ, quyền lợi của Ngọ trong công việc. Bạn biết cách sử dụng kiến thức sẵn có của mình để tạo ra giá trị cho bản thân chứ không cậy chức, cậy quyền, nhưng muốn thành công có lẽ bạn cần nhanh nhẹn hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện tương sinh Mộc Hỏa nên Ngọ có được sự ủng hộ từ bạn bè và những người thân yêu. Bạn còn cảm nhận rõ được sự chân thành mà người ấy dành cho mình. Đây cũng là sức mạnh để bạn lạc quan, yêu đời hơn.

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