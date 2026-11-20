Nửa cuối tháng 10 âm lịch, cát tinh trợ giúp những người tuổi Ngọvới tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ hội khẳng định bản thân, được cấp trên cất nhắc lên những vị trí xứng đáng hơn.

Người có chức có quyền thường nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới và mọi người xung quanh. Con giáp này đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng, tạo cơ hội cho nhiều người khẳng định bản thân.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và người bản mệnh đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong vấn đề cuộc sống.

Con giáp tuổi Tuất

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, nhờ có lục hợp mà tuổi Tuất sẽ có được những người đồng hành tâm đầu ý hợp, khiến mọi công việc trôi qua dễ dàng, thuận lợi hơn tưởng tượng. Vậy thì đây là ngày để cùng chia sẻ dự định, kế hoạch tương lai. Đừng lo ngại bất cứ tranh chấp, mâu thuẫn nào.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh dự báo có nhân vật có tầm ảnh hưởng, có nhiều trải nghiệm nào đó sẽ hỗ trợ tuổi Tuất. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để con giáp này có thể thể hiện những năng lực của mình và vươn tới một vị trí tốt hơn trong công việc, nếu đó là điều mà bản mệnh muốn.

Tuổi Tuất từng có thời gian tổn thương, nghĩ ngợi vì sự đổ vỡ trong một mối quan hệ nào đó, hay sự rạn nứt trong chuyện tình cảm, thì ngày hôm nay có tam hợp cơ hội "vàng" để có thể hàn gắn, để có thể sửa sai.

Con giáp tuổi Mão

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, Thiên Ấn xuất hiện đã mang đến cho người tuổi Mão những tin tốt lành trong công việc. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kỹ thuật hay dịch vụ thì đều gặt hái được những trái ngọt mà bạn đã vun vén bồi đắp bấy lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

Kể cả khi có vấn đề phát sinh thì với tài trí của mình, con giáp này sẽ nhanh chóng xử lý vấn đề mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của ai khác. Cấp trên đã sớm nhận ra và đánh giá cao khả năng của mình. Cơ hội để bạn được đảm nhận những trọng trách mới trong thời gian này sẽ là rất cao.

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