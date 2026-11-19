Nửa cuối tháng 10 âm lịch, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài cho rằng bản mệnh gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực. Việc làm ăn kinh doanh bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bản mệnh. Vận tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu cũng có nhiều may mắn, được đón nhận tin vui. Người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Con giáp này có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

Con giáp tuổi Ngọ

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Ngọ được Thực Thần nâng đỡ. Thu nhập bắt đầu tăng và đến từ nhiều nguồn, thậm chí có những khoản vượt quá cả mong đợi của bản mệnh. Mặc dù biết hài lòng với những gì mình đang có là tốt nhưng bạn cũng không nên quá an phận, thiếu tinh thần tiến thủ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt để phát triển hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn được ngũ hành tương sinh ủng hộ nên phương diện tình cảm của người tuổi này khá suôn sẻ. Tình cảm của các cặp đôi càng ngày càng trở nên bền chặt hơn. Vượt qua nhiều thử thách trước đó, bạn và người ấy dần thấu hiểu đối phương hơn và quyết tâm để bảo vệ mối quan hệ của mình đến cùng.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Hợi có được sự năng động và linh hoạt trong công việc, khả năng ứng biến nhanh nhạy, luôn đi trước đón đầu. Ngày này, với các nghề nghiệp đòi hỏi sự chủ động, mạo hiểm và thử thách, bản mệnh sẽ làm rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn dễ chiếm được cảm tình của mọi người nhờ sự rộng rãi, cởi mở của bản thân. Bản mệnh khiến cho ai nấy đều thoải mái, dù kết giao bạn bè hay bàn chuyện hợp tác công việc đều dễ dàng. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Hợi nhận được không ít điều tốt trong sự nghiệp cũng như tài lộc.

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