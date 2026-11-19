Trong 40 ngày cuối năm 2026, sự nghiệp của tuổi Ngọ khá khởi sắc. Con giáp này hiếm khi bị ăn hiếp vì tính cách cương nghị, cứng rắn hơn người. Người làm lãnh đạo thì được cấp dưới yêu quý vì làm ăn công bằng, sòng phẳng.

Tài vận cũng hanh thông, khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới nên dễ có thưởng hoặc tăng lương. Nếu có gặp rắc rối tiền bạc thì bản mệnh làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa nên không phải quá lo lắng.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 40 ngày cuối năm 2026, cơ hội phát tài trong ngày được Thực Thần nâng đỡ. Thu nhập bắt đầu tăng và đến từ nhiều nguồn, thậm chí có những khoản vượt quá cả mong đợi của bản mệnh. Mặc dù biết hài lòng với những gì mình đang có là tốt nhưng bạn cũng không nên quá an phận, thiếu tinh thần tiến thủ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt để phát triển hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 40 ngày cuối năm 2026, tuổi Dậu có thể gặp quý nhân, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Tài lộc khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của tuổi Dậu nở rộ. Với những cặp đôi đã có quá trình tìm hiểu đủ thì đây là dịp tốt để ngỏ lời, tiến hành các bước cưới hỏi, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tạo lập gia đình riêng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội tăng tiến tình cảm với người mình đang để ý.

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