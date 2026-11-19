Trong nửa cuối tháng 10 âm lịch, Tam Hội khuyến khích sự kết nối nên người tuổi Mùi lúc này mong muốn được đoàn tụ với những người bạn cũ. Tuy nhiên, nếu bạn lại ôm đồm việc “lập kèo” một mình, kế hoạch gặp mặt có thể không được như ý. Hãy rủ rê thêm những người bạn khác cùng lên kế hoạch với mình nhé.

Chính Tài mang tới vận may về tiền bạc nhưng không phải con giáp tuổi Mùi nào cũng có thể tận dụng được cơ hội này. Đây là thời gian then chốt để các rà soát lại các mục tiêu và chiến lược trên con đường sự nghiệp của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Trong nửa cuối tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu khá thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này còn được đánh giá cao vì tinh thần hết mình với công việc, cống hiến không ngừng nghỉ, không quản ngại khó khăn. Thế nhưng phương diện tình cảm của bản mệnh khá ảm đạm do ngũ hành xung khắc.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp. Tình yêu đôi lứa hài hòa, không có nhiều nỗi lo, cả hai cùng tìm thấy sự bình an và ấm áp khi ở bên nhau. Trong khi đó, người độc thân thì không quá vội vàng tìm kiếm tình yêu nhưng lại được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt lành.

Con giáp tuổi Dần

Trong nửa cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Dần nghĩ ra nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo để áp dụng vào cuộc sống cũng như sự nghiệp. Con giáp này chẳng hề ngần ngại chia sẻ với mọi người quan điểm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và khiến lãnh đạo vô cùng hài lòng. Đối phương có thể giao thêm nhiệm vụ cho bản mệnh, dù hơi vất vả một chút song đây là bước đà để bản mệnh thăng tiến vững vàng.

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