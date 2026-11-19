Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Công ty SJC giảm 500.000 đồng khi mua vào còn 132,5 triệu đồng, bán ra 136,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng mua vào 133,3 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 19/11, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 133,7 triệu đồng/lượng, bán ra 136,7 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, Công ty Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra đối với vàng miếng SJC, còn 136,7 triệu đồng trong khi chiều mua vào giữ nguyên 133,3 triệu đồng…

Giá hồi từ vùng 3.719 USD/ounce nhưng vẫn dưới mốc 3.750 USD/ounce. Đà hồi phục diễn ra sau phiên giảm mạnh tại Mỹ. Theo Kitco, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây sức ép lên kim loại quý. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Theo thông tin báo VietNamNet , 8h30 sáng 19/11, giá vàng thế giới hồi lên 3.743,3 USD/ounce sau khi chạm đáy 14 tháng. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Lúc 21h ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.780 USD/ounce, giảm 70 USD, tương đương 1,8% so với phiên trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.786 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 12,8%, tương ứng 555 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 117,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 17/11.

Đáng chú ý, giá vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 3.800 USD/ounce, xuống vùng thấp nhất kể từ ngày 29/9/2025. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch tại Mỹ, kim loại quý vẫn chịu áp lực bán lớn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, số lượng nhà ở khởi công xây dựng trong tháng 10 tăng 9,9%, đạt 1,309 triệu căn theo tỷ lệ hàng năm điều chỉnh theo mùa, cao hơn mức dự báo 1,25 triệu căn. Dữ liệu kinh tế tích cực cũng góp phần giảm áp lực lên vàng.

Áp lực lớn nhất đối với vàng hiện đến từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,1%. Chỉ số USD được cho là đã lên mức cao nhất trong 19 tháng, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngày 18/11, Thống đốc Fed Christopher Waller kêu gọi hành động quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát. Ông cho rằng Fed có thể cần tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, thậm chí phải nâng lãi suất nhiều hơn trong thời gian tới.

Theo ông Waller, Fed cần đảo ngược ba lần giảm lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, được thực hiện trong năm 2025. Nếu mức lãi suất trước đó chưa đủ để đưa lạm phát về mục tiêu 2%, việc khôi phục mức lãi suất cũ có thể vẫn chưa giải quyết được vấn đề.

Ông Waller cho rằng Fed cần phát tín hiệu đủ mạnh để thị trường chuẩn bị cho một chu kỳ thắt chặt mới. Nếu không thể cam kết tăng lãi suất trong tháng 1/2027, Fed nên cân nhắc nâng 0,5 điểm phần trăm ngay trong tháng 12.

Tuy nhiên, quan điểm trong nội bộ Fed vẫn có sự khác biệt. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho rằng lãi suất có thể tăng tới bốn lần từ nay đến mùa xuân năm 2027. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định chưa cần hành động quyết liệt, bởi những biện pháp gần đây đang phát huy hiệu quả.

Giới đầu tư hiện tập trung chờ biên bản cuộc họp FOMC tháng 10/2026, được công bố ngày 18/11, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Một yếu tố khác gây sức ép lên vàng là sự dịch chuyển dòng tiền trú ẩn sang đồng USD. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ biến động mạnh và căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên nắm giữ tiền mặt thay vì kim loại quý.

Các chuyên gia phân tích tại ING nhận định, hoạt động bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán cũng có thể góp phần kéo giá kim loại quý đi xuống.

Triển vọng thắt chặt tiền tệ kéo dài của Fed tiếp tục là rào cản lớn đối với vàng. Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những tín hiệu mới từ Fed sẽ quyết định hướng đi của kim loại quý.

Việc giá vàng đánh mất mốc 3.800 USD/ounce cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Nếu áp lực từ lãi suất và đồng USD chưa hạ nhiệt, nguy cơ giá vàng tiếp tục giảm sâu vẫn hiện hữu.