Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2026: Thế giới giảm, SJC mất giá 4 triệu đồng trong 7 ngày

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng đứng giá, Công ty Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 133,3 triệu đồng, bán ra 137,3 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào giá vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. ACB mua vào với giá 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 136 triệu đồng nhưng bán ra chỉ ở mức 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.887 USD/ounce.

Theo thông tin VietNamNet , lúc 8h21 ngày 16/11 (giờ Việt Nam), Kitco niêm yết giá vàng giao ngay ở mức 3.870,70 USD/ounce ở chiều mua và 3.872,70 USD/ounce ở chiều bán. So với mức 3.883,40 USD/ounce cuối phiên giao dịch Mỹ ngày 13/11, giá mua giảm 12,70 USD/ounce, tương đương 0,33%. Tính đến thời điểm cập nhật, giá dao động trong khoảng 3.859,90–3.902,30 USD/ounce.

Khảo sát dự báo giá vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall tiếp tục nghiêng về kịch bản giảm giá sau khi vàng rơi xuống dưới 3.800 USD/ounce.

Trong tuần này, thị trường Mỹ sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng về tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm. Đáng chú ý, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 10.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định xu hướng giá vàng đang nghiêng mạnh về chiều giảm. Nhà đầu tư mua vào khi giá phục hồi trong ngắn hạn có thể chịu thua lỗ nếu Fed đẩy nhanh và tăng mạnh lãi suất. Ông Pavilonis cho rằng giá vàng có thể lùi về vùng 3.200 USD/ounce.

Theo Pavilonis, biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát tín hiệu tiêu cực. Đồng USD mạnh lên cũng gây thêm sức ép. Các yếu tố như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương chưa đủ tạo lực đỡ rõ rệt cho giá trong giai đoạn hiện nay.

Pavilonis đánh giá thị trường vàng hiện chưa có xu hướng đủ rõ để nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua. Giá có thể đi ngang trong thời gian dài. Nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra khi giá phục hồi.

Đáng chú ý, khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 chưa được phản ánh đầy đủ vào giá vàng. Nếu kịch bản này xảy ra, kim loại quý có thể đối mặt với một đợt bán tháo mạnh. Giá vàng có thể giảm thêm 800-900 USD/ounce, từ đường trung bình động 100 tuần xuống đường trung bình động 200 tuần.

Theo Pavilonis, dù Fed tăng lãi suất 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm, triển vọng vàng trong ngắn hạn vẫn không tích cực. Chỉ khi Fed duy trì lãi suất cao quá lâu rồi chuyển sang giảm lãi suất, vàng mới có cơ hội phục hồi.

Về các mốc kỹ thuật, ông Pavilonis cho biết giá vàng hiện giao dịch quanh đường trung bình động 100 tuần. Mốc 3.200 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 200 tuần, là vùng giá có thể được kiểm định trong đợt giảm tiếp theo.