Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng 'Hiệp đen'

Đời sống 13/11/2026 21:31

Mở rộng điều tra vụ giang hồ mạng 'Hiệp đen', Công an TP.HCM đã bắt tạm giam diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo; ca sĩ Dương Chấn Huy; Vinh K5 (nhà tạo mẫu tóc); DJ Mai Tiger... cùng nhiều người khác.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (SN 1973, ngụ phường Chánh Hưng), Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (SN 1979, ngụ phường Bàn Cờ), ca sĩ Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (SN 1992, ngụ phường Bình Đông), ca sĩ Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy (SN 1979, ngụ phường Tân Tạo), cùng 7 người khác về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng 'Hiệp đen' - Ảnh 1
Bắt diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo, ca sĩ Dương Chấn Huy vì liên quan "Hiệp đen". Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo Công an TPHCM, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Giám đốc Công an Thành phố và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp, Hiệp “Đen”, cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy Bến Xe” có sự tham gia của Hiệp “Đen” cùng nhiều người khác.

Theo thông tin báo VietNamNet, theo tài liệu điều tra, để quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc tự sáng tác, Trịnh Minh Tâm (Dương Chấn Huy) đứng ra đầu tư, tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động mang tên “Huy Bến xe”. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, chọn bối cảnh, trang phục, tổ chức quay và dựng phim.

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng 'Hiệp đen' - Ảnh 2
11 đối tượng bị bắt. Ảnh: Báo Dân trí. 

Nhận thấy "Hiệp đen" có sức ảnh hưởng với hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm đã mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của đối tượng này làm bối cảnh quay. Về phía mình, Hiệp đồng ý tham gia nhằm khuếch trương thanh thế trên không gian mạng và kéo theo nhiều đàn em cùng góp mặt.

Ngoài nhóm của Hiệp, Tâm còn mời nhiều nghệ sĩ, diễn viên và nhân vật có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội tham gia diễn xuất. Quá trình quay phim quy tụ khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim chứa nhiều cảnh các băng nhóm sử dụng hung khí như gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bảo kê bến xe. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được đăng tải lên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Còn Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger (SN 1998), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất; Huỳnh Văn Dạn (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng 'Hiệp đen' - Ảnh 3
Hình ảnh bìa phim. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Tham gia diễn xuất còn có danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo, Lê Thanh Ngọc, Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5 (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi (SN 1990, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Phan Hữu Liêm (SN 1989, ngụ phường Diên Hồng), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993, ngụ tỉnh An Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC02) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc “Huy Bến Xe” và các đoạn phim liên quan đến Hiệp (Đen) sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

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