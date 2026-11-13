Lễ cưới đang diễn ra, sự xuất hiện đột ngột của chồng cũ cùng con nhỏ khiến tôi phải vội vã đuổi theo

Tâm sự gia đình 13/11/2026 19:00

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng.

Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân trước mang đến cho tôi nhiều tổn thương. Tôi sống với chồng cũ như sống trong địa ngục, không có hạnh phúc. Anh ta bỏ bê gia đình, ra ngoài cặp kè với nhân tình, còn về nhà dày vò vợ con.

Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền. Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình không muốn tổ chức đám cưới long trọng. Nhưng vì chồng tôi lần đầu lấy vợ nên nhà trai tổ chức khá đủ đầy.

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.

Lễ cưới đang diễn ra, sự xuất hiện đột ngột của chồng cũ cùng con nhỏ khiến tôi phải vội vã đuổi theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn. Nhìn thấy tôi mặc váy cưới, chồng cũ chạy tới dúi con vào tay bắt tôi bế. Anh ta còn nói thầm với tôi là con đang sốt cao. Anh ta nói mấy năm nay con đã không được mẹ chăm sóc, giờ sốt cao như thế nên rất đòi mẹ. Anh ta còn nói nếu tôi còn tình người thì đưa con đến viện cùng anh ta.

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm. Tôi đành nhìn sang cầu xin chồng sắp cưới. Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được.

Sau khi đưa con vào viện, dù tôi đã nhắn tin xin lỗi chồng sắp cưới nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi đành ôm nỗi khổ bị chồng cũ phá đám cưới, không thể nói được gì khác. Sau đó, chồng sắp cưới nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. Anh thấy tổn thương. Giờ tôi phải làm sao đây?

Nhìn phản ứng run rẩy bất thường của con riêng khi vợ định tắm cho, tôi vội tìm hiểu thì sốc nặng

Nhìn phản ứng run rẩy bất thường của con riêng khi vợ định tắm cho, tôi vội tìm hiểu thì sốc nặng

Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa. Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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