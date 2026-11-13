NÓNG: Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý kém chất lượng

Sức khỏe 13/11/2026 14:52

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml của Công ty CP Quốc tế Đại Lợi do không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông tin từ VietNamNet, thông báo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) hôm 12/11, lô sản phẩm bị thu hồinước muối sinh lý SATBB, chai 550 ml, số lô DL-069, sản xuất ngày 5/6/2026, hạn sử dụng 5/6/2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường.

Hiện chưa rõ số lượng thu hồi là bao nhiêu, song đại diện Cục Dược cho hay đây là sản phẩm được bày bán rộng rãi trên các cửa hàng thuốc toàn quốc.

NÓNG: Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý kém chất lượng - Ảnh 1
Một lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc - Ảnh: VnExpress

 

Theo thông tin từ VnExpress, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thuộc Sở Y tế Nghệ An lấy mẫu sản phẩm này tại một nhà thuốc ở chợ Ga Vinh để kiểm tra. Kết quả phân tích ghi nhận mẫu thử không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, có thể gây hại cho người dùng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, phân phối ngừng ngay việc sử dụng lô nước muối sinh lý nói trên và hoàn trả hàng cho đơn vị cung ứng.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến toàn bộ hệ thống phân phối, tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng lỗi và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 4/12. Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm giám sát quá trình tiêu hủy và kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý mỹ phẩm của công ty này.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng nước muối sinh lý nhiễm khuẩn để nhỏ mắt, mũi hoặc vệ sinh vết thương hở, vệ sinh họng có thể đưa mầm bệnh xâm nhập trực tiếp vào cơ thể. Rủi ro phổ biến nhất là nguy cơ gây nhiễm trùng niêm mạc, viêm loét giác mạc hoặc khiến tình trạng viêm nhiễm tại vết thương trở nên trầm trọng hơn.

Gần đây, Bộ Y tế liên tục thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đạt chất lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật.

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