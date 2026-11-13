Không chỉ liên tục dùng tay đánh vào đầu, lưng và chân các bé mới chập chững chưa đầy 2 tuổi, bảo mẫu Triệu Thị Tâm còn nghĩ ra chiêu trò quái gở lấy dây thun bắn nhiều lần vào lòng bàn chân khiến các cháu đau điếng, đi lại khập khiễng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/11, VKSND khu vực 16 (TPHCM) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Triệu Thị Tâm (55 tuổi, giáo viên mầm non) về tội Hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, Trường Mầm non Lá Xanh có địa chỉ tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (TPHCM). Trường ký hợp đồng lao động với bà Triệu Thị Tâm từ ngày 1/7/2024.

Bị can Triệu Thị Tâm - Ảnh: Báo Dân trí

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Bà Tâm và Châu Cẩm N. (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) được phân công làm bảo mẫu tại lớp Mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ trong độ tuổi từ 24 đến 36 tháng.

Trong quá trình làm việc tại trường, bà N. đã ghi lại 6 đoạn clip, thể hiện cảnh bà Tâm có hành vi dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào người 2 cháu Lê M. và T. (cùng sinh năm 2024).

Đến ngày 6/8, bà N. đăng tải 2 đoạn clip ghi lại cảnh bà Tâm đánh các cháu M. và T. lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Theo bà N., việc đăng tải nhằm cảnh báo các gia đình cần cảnh giác khi gửi con đến Trường Mầm non Lá Xanh.

Tâm nhiều lần dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân của các cháu bé

Từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Về dân sự, đại diện hợp pháp của các bị hại sẽ yêu cầu bị can bồi thường trong giai đoạn xét xử sơ thẩm

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