Sau khi sát hại cô gái 24 tuổi tại một nhà xưởng ở xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM), nghi phạm đưa thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện chôn giấu nhằm phi tang.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ hình sự Chúc Kim Hương (34 tuổi, quê TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Hơn 10 ngày trước, gia đình một cô gái 24 tuổi đến cơ quan công an tại TPHCM trình báo việc con gái mất tích. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc rà soát, tìm kiếm.

Công an phong tỏa hiện trường vụ giết người, chôn xác phi tang. Ảnh: VietNamNet.

Qua trích xuất dữ liệu và xác minh, công an xác định điểm đến cuối cùng của cô gái là một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc. Cô gái được tài xế xe ôm công nghệ chở tới và không hề rời khỏi khu vực này.

Tiếp tục kiểm tra hệ thống camera an ninh xung quanh, trinh sát phát hiện cô gái đã đi vào xưởng sửa chữa máy may vải của Chúc Kim Hương tại hẻm D20 đường Võ Văn Vân.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã triệu tập Hương lên làm việc. Qua đấu tranh, Hương thừa nhận đã ra tay sát hại cô gái rồi chôn giấu thi thể nhằm phi tang.

Theo thông tin báo Dân Việt, làm việc với cơ quan điều tra, Hương thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm khai khoảng 10 ngày trước đã gọi cô gái đến xưởng của mình để mua dâm. Tại đây, Hương dùng một khúc gỗ đánh nạn nhân tử vong.

Khu vực công an tìm thấy thi thể cô gái. Ảnh: Báo VietNamNet.

Để giấu hành vi, Hương kéo thi thể ra bãi đất trống đối diện xưởng rồi dùng cuốc đào hố chôn phi tang.

Tối 11/11, Hương bị dẫn giải đến hiện trường để chỉ vị trí giấu xác. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm D20, khai quật và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của Hương, củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan.

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