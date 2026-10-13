Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sau chầu nhậu, Phạm Minh Phúc mang theo dao tìm đến khu ký túc xá nơi bạn gái sinh sống xông vào đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong. Gây án xong, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

Theo thông tin VNExpress, ngày 13/10, Phúc bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Phúc yêu cô gái 20 tuổi, là sinh viên của trường đại học tại Gia Lai, khoảng 3 năm nay. Gần đây, mâu thuẫn giữa hai người gia tăng khi nữ sinh nhiều lần yêu cầu chia tay, khiến Phúc nghi ngờ cô có quan hệ tình cảm với người khác.

Chân dung đối tượng Phạm Minh Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tối 12/10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Sau cuộc nhậu, khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, khi thấy phòng của bạn gái đóng kín cửa, đối tượng đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, sau đó lấy con dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện, với nhiều vết thương ở cổ, ngực, lưng và tay. Sau khi gây án, Phúc đến công an đầu thú, khai nhận hành vi.

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