Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Hôm nay, ngày 13/10/2026 giá vàng lao dốc theo đà suy giảm của giá thế giới. Vàng miếng SJC tiếp tục giảm 800 nghìn/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch 13/10, vào lúc 8h27', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Chốt phiên 12/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,4-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 4 USD mỗi ounce, còn 4.169 USD. Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với những khó khăn đáng kể từ lạm phát dai dẳng, lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu cao hơn. Tuy nhiên, kim loại quý này đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể. Kết thúc quý 3, mức tăng thể trưởng vững chắc ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kết thúc tháng 9 ở mức 5,28%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 5,63%, mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2002. Những yếu tố đối lập này dự kiến sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của giá vàng trong ba tháng cuối năm.

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích thị trường tại Invesco cho biết mặc dù lợi suất trái phiếu cao hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng trong quý 4, nhưng nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương và sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư đối với các sản phẩm giao dịch chứng khoán (ETP) được bảo đảm bằng vàng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao Hôm nay, ngày 12/10/2026 giá vàng trong nước tăng giảm không đều giữa các công ty dù thế giới tăng mạnh đầu ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-13102026-sjc-giam-toi-800-nghinluong-cao-hon-the-gioi-13-trieu-ong-770608.html