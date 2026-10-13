Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 13/10/2026 05:00

Sữa đậu nành là một thức uống quen thuộc và được yêu thích bởi nhiều người. Không chỉ thơm ngon, sữa đậu nành còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Sữa đậu nành là một loại đồ uống được làm từ hạt đậu nành, có hương vị đặc trưng và thường được coi là một sự thay thế lành mạnh cho sữa động vật. Đây là lựa chọn phổ biến của những người bị dị ứng lactose, ăn chay hoặc đơn giản là muốn tìm kiếm một nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ thực vật. Không chỉ giàu dinh dưỡng, sữa đậu nành còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe tuyệt vời, từ cải thiện hệ tim mạch đến chăm sóc làn da.

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Ảnh minh họa: Internet

Uống sữa đậu nành có tác dụng gì​?

Sức khỏe não bộ

Sữa đậu nành rất giàu axit béo omega-3, là những chất béo "tốt" mà cơ thể bạn không thể tự tổng hợp được. Axit béo omega-3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Tác dụng của sữa đậu nành đối với các bệnh này vẫn đang được nghiên cứu, nhưng nhìn chung, đậu nành là một trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất không có nguồn gốc động vật.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sữa đậu nành cũng có thể giúp hỗ trợ hệ tim mạch của bạn. Sữa đậu nành là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, cho dù có được bổ sung kali hay không. Kali có liên quan mật thiết đến việc duy trì huyết áp thấp và nhịp tim đều đặn. Hơn nữa, sữa đậu nành có liên quan đến việc giảm mức cholesterol, đặc biệt là ở những người có cholesterol cao.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Sữa đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hóa chất được gọi là "phytoestrogen". Các isoflavone này phản ứng trong cơ thể giống như một dạng estrogen yếu. Vì vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành khác có thể giúp giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, chẳng hạn như bốc hỏa.

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể hỗ trợ sức khỏe xương

Hầu hết các loại sữa đậu nành thương mại đều được bổ sung canxi và vitamin D. Cả hai chất dinh dưỡng này đều giúp duy trì xương chắc khỏe. Nếu bạn dùng sữa đậu nành để thay thế sữa bò, các loại sữa đậu nành được bổ sung dưỡng chất là sự thay thế lý tưởng xét về khía cạnh sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn hoàn toàn tránh các sản phẩm từ sữa, vì chế độ ăn không có sữa có thể khiến bạn khó hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng an toàn

Với hàm lượng protein cao cùng chỉ số đường huyết (GI) thấp, sữa đậu nành giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa. Lượng calo vừa phải kết hợp với chất xơ hòa tan hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì vóc dáng thon gọn.

Những lưu ý khi sử dụng sữa đậu nành

Những lưu ý khi dùng sữa đậu nành để tránh những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe:

Không uống sữa đậu nành khi chưa đun sôi kỹ: Trong sữa đậu nành sống có chứa chất không tốt cho sức khỏe. Khi đun sôi thì các hợp chất này sẽ bị phân hủy từ đó giảm những ảnh hưởng với cơ thể.

Không nên bảo quản sữa ở nơi có nhiệt độ cao như phích: Nhiệt độ cao không phù hợp với sữa đậu nành, nó có thể làm vi khuẩn tấn công loại sữa này một cách nhanh chóng. Từ đó làm sữa bị chua, hỏng chỉ sau vài giờ.

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế dùng thêm đường pha với sữa đậu nành và đặc biệt là đường đỏ: Trong đường đỏ có nhiều axit hữu cơ có tác dụng kết hợp các chất protein, canxi tạo thành các hợp chất khác làm mất đi các chất dinh dưỡng của sữa đậu nành, giảm sự hấp thu vào cơ thể.

Nên uống sữa đậu nành với thức ăn có tinh bột: Để tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bạn nên dùng chung với bánh mì, bánh bao, sau ăn cơm...

Tránh ăn đậu nành cùng với trứng: Bởi thành phần có trong đậu nành có thể kết hợp với protein của lòng trắng trứng dẫn tới việc giảm giá trị dinh dưỡng.

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