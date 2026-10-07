Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 07/10/2026 05:00

Nghệ có vị đắng, tính ấm, giúp hành khí, hoạt huyết, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau. Dùng dưới dạng nước uống, nghệ còn góp phần chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nghệ từ lâu đã được sử dụng trong ẩm thực và y học cổ truyền nhờ đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Ngày nay, dưới dạng nước nghệ, nấu từ củ nghệ tươi với nước ấm, loại gia vị quen thuộc này được đánh giá là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe tổng thể.

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước nghệ 

Kháng viêm, chống lão hóa: Nghệ chứa hoạt chất curcumin với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng hỗ trợ làm giảm tình trạng viêm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra curcumin giúp cải thiện các triệu chứng của viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp, chẳng hạn như đau nhức và sưng viêm.

Chữa viêm khớp: Uống nước nghệ sẽ bổ sung cho cơ thể nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Đồng thời, nghệ còn có đặc tính kháng viêm, giúp giảm tình trạng đau và cứng khớp, mang lại sự linh hoạt cho cơ thể.

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy sức khỏe gan: Nghệ cũng giúp tạo ra sự cân bằng giữa bilirubin và mật, hai chất tiết quan trọng để duy trì sức khỏe của gan. Các chất dinh dưỡng thiết yếu của nó tối ưu hóa chức năng gan đồng thời giảm viêm, tích tụ độc tố và chất béo.

Phòng ngừa bệnh tim mạch: Nghệ được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol xấu, từ đó phòng ngừa các bệnh tim mạch. Ngoài ra, uống nước nghệ có khả năng giúp cân bằng huyết áp ở những người bị cao huyết áp. Cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh về tim mạch.

Uống nước nghệ như thế nào cho đúng?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm uống tốt nhất: Sáng sớm khi bụng đói hoặc trước khi ngủ.

Cách làm: Đun vài lát nghệ tươi với nước. Có thể thêm mật ong để dễ uống.

Liều lượng khuyến nghị: 1 cốc nhỏ mỗi ngày.

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