Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào 'bào mòn' dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ

Dinh dưỡng 10/07/2026 05:00

Nước chanh được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta cần uống nước chanh đúng thời điểm mới phát huy tác dụng. Ngược lại, uống sai thời điểm chẳng khác nào 'bào mòn' dạ dày.

Lợi ích của nước chanh nhiều người trong chúng ta đã biết. Nhưng nước chanh có phát huy tối đa hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe hay không phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng. Ngoài uống nước chanh bao nhiêu, uống như thế nào, bạn còn cần biết nên uống nước chanh khi nào.

Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào 'bào mòn' dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai thời điểm không nên uống nước chanh 

Uống nước chanh khi bụng đói

Uống nước chanh khi bụng đói là thói quen của nhiều người với mong muốn thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, khi dạ dày trống, axit citric trong chanh có thể làm tăng độ axit, gây cồn cào, nóng rát hoặc ợ chua, đặc biệt ở người bị viêm loét dạ dày, trào ngược. Nếu duy trì thường xuyên, thói quen này còn có thể kích thích niêm mạc dạ dày và làm các triệu chứng tiêu hóa tái phát.

Uống nước chanh sát giờ đi ngủ

Uống nước chanh ngay trước khi đi ngủ có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit, gây nóng rát cổ họng, khó chịu vùng ngực, đặc biệt ở người mắc bệnh trào ngược dạ dày -thực quản. Bên cạnh đó, uống nhiều nước sát giờ ngủ cũng dễ khiến bạn thức dậy đi tiểu nhiều lần, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi, phục hồi của cơ thể.

Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào 'bào mòn' dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý cần biết khi uống nước chanh

Bạn đã biết nên uống nước chanh khi nào, nhưng bạn đã biết cần lưu ý gì khi uống nước chanh chưa? Các bác sĩ khuyên rằng:

Chúng ta không nên uống quá nhiều nước chanh và uống nước chanh quá đặc để tránh làm mòn men răng. Uống nước chanh như vậy cũng rất hại cho dạ dày. Một nửa tái chanh tươi pha với 500ml nước là vừa.

Khi uống nước chanh, bạn không nên cho thêm đường vì đường không tốt cho sức khỏe. Nếu muốn gia tăng hương vì, bạn có thể cho thêm vào nước chanh một chút mật ong. Nước chanh mật ong cũng là thức uống tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Pha nước chanh với một chút muối cùng giúp đốt mỡ hiệu quả và tốt cho tiêu hóa.

Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào 'bào mòn' dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên pha nước chanh với nước quá nóng sẽ phá vỡ những enzyme có lợi trong chanh.

Uống nước chanh mang đến lợi ích gì cho sức khỏe?

Tăng khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể: Vitamin C là thành phần chủ đạo trong nước chanh sẽ cùng các chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Uống nước chanh có thể giúp giảm nguy cơ bị cảm lạnh.

Phòng bệnh sỏi thận: Trong chanh có acid citric có tác dụng tăng lượng nước tiểu và pH nước tiểu, giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Uống nước chanh cũng giúp lợi tiểu, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Tốt cho quá trình tiêu hóa: Hầu hết chúng ta đều cho rằng trong nước chanh không có chất xơ. Nhưng thực chất chanh có chất xơ hòa tan pectin vừa tốt cho tiêu hóa, vừa giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường nên có thể hỗ trợ ổn định đường huyết.

Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào 'bào mòn' dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân an toàn: Uống nước chanh giảm cân là cách được nhiều người áp dụng. Chính chất xơ pectin trong chanh tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Khi giảm tiêu thụ calo thì việc giảm cân sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn

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Mọi người thường sử dụng quả chanh để ép nước là chủ yếu nhưng trên thực tế vỏ chanh cũng có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng chất chống oxy hóa vô cùng ấn tượng.

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