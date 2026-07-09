Công dụng của quả mây 

Dinh dưỡng 09/07/2026 05:00

Quả mây là loại trái cây rừng có lớp vỏ giống da rắn, hương vị chua ngọt đặc trưng và chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Quả mây có lớp da bên ngoài có màu cam hoặc nâu, có vảy giống như lớp da rắn nên còn được gọi là cây rắn, cây da rắn. Tuy quả mây có bề ngoài không bắt mắt nhưng bên dưới lớp vỏ là phần thịt màu trắng ngà hoặc ngả vàng bọc lấy phần hạt cứng màu nâu nhạt. Quả mây có hương vị của núi rừng nên không phải ai cũng biết ăn. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, quả mây là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Công dụng của quả mây 

Cải thiện thị lực

Quả mây giàu vitamin A và beta-carotene – những dưỡng chất cần thiết để duy trì và bảo vệ sức khỏe mắt. Sự kết hợp này giúp tăng cường chức năng thị giác, chống lại các bệnh về mắt, giúp bạn có đôi mắt sáng khỏe lâu dài.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chất tannin trong quả mây có tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa tiêu chảy hiệu quả. Bên cạnh đó, các hợp chất flavonoid, saponin và canxi trong quả còn có tác dụng làm dịu các triệu chứng khó tiêu, ợ nóng và hỗ trợ điều trị táo bón.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali dồi dào trong quả mây giúp giãn nở mạch máu, giảm huyết áp và làm giảm áp lực lên tim cũng như các mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Công dụng của quả mây  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả

Nghiên cứu cho thấy quả mây khi được ngâm giấm sinh ra lượng polyphenol cao, giúp giảm hàm lượng đường và lipid trong máu với bệnh nhân tiểu đường. Trà từ vỏ quả mây cũng góp phần tái tạo tế bào tuyến tụy, phối hợp với chất pterostilbene trong quả để kiểm soát đường huyết ổn định.

Hỗ trợ giảm cân và cung cấp năng lượng

Nhờ hàm lượng carbohydrate và chất xơ cân bằng, quả mây cung cấp nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể, giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trà từ vỏ quả mây cũng được nhiều người sử dụng như một phương pháp giảm cân tự nhiên.

Tăng cường sức khỏe tổng thể

Nhờ nguồn cung cấp đầy đủ khoáng chất và vitamin, cùng các chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, quả mây giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, phòng ngừa các bệnh mãn tính, bao gồm ung thư và bệnh trĩ.

Công dụng của quả mây  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quả mây cần lưu ý điều gì?

Mặc dù quả mây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số điều sau để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa công dụng của nó:

Cách chọn quả mây: Để chọn được quả mây ngon, bạn nên ưu tiên những quả có vỏ nâu đỏ sẫm, căng bóng và khít vảy. Khi bóp nhẹ, quả chín vừa sẽ có độ cứng vừa phải, không quá mềm cũng không quá cứng. Quả tươi thường có mùi thơm nhẹ, vị ngọt chua hài hòa, trong khi quả xanh thì chua gắt và chát nhiều. Nên chọn những quả trong chùm đều nhau, tránh quả dập nát hoặc có mùi lạ để đảm bảo hương vị và chất lượng;

Không ăn hạt: Hạt quả mây cứng và không ăn được. Hãy loại bỏ hạt trước khi ăn;

Vệ sinh trái cây sạch sẽ: Quả mây có lớp vỏ ngoài có các vảy nhỏ, khi lột vỏ bạn nên rửa kỹ để loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn bám trên vỏ;

Công dụng của quả mây  - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều: Mặc dù quả mây rất thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều vì có thể gây đau bụng, tiêu chảy;

Không ăn quả mây khi đói bụng: Khi bụng rỗng, acid trong dạ dày tăng cao. Ăn quả mây lúc này có thể gây cồn cào, khó chịu;

Bảo quản đúng cách: Quả mây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

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