Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, Tam Hợp mang lại cơ hội lý tưởng cho con giáp tuổi Sửu độc thân nếu đang thầm để ý ai đó. Đừng ngần ngại làm bên chủ động ngỏ lời vì cơ hội thành công của bạn trong hôm nay rất cao. Tình cảm mà cứ so đo tính toán xem ai chủ động, ai bị động thì cơ hội sẽ trôi qua mất đấy. 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày Thực Thần độ mệnh, những chú Trâu đón tin mừng về tài lộc hôm nay khá tốt, nhưng chớ vì thế mà sinh ra chủ quan. Ngay cả khi bạn thành công thì vẫn hãy nhớ dành thời gian để trau dồi kiến thức, vốn hiểu biết để luôn trong tâm thế tự tin, mạnh mẽ nhất có thể dù phải đương đầu với khó khăn.

 

Thổ - Hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá lý tưởng, tâm tính ổn định. Nhìn chung, đây là thời điểm lý tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng khi trạng thái tinh thần của bạn đạt đang ở mức tỉnh táo nhất.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường che giấu những điều mình chưa rõ hoặc tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong những lỗi sai mình gây ra vì sợ bị người khác chê cười. 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những gây rắc rối cho tập thể mà còn mãi chẳng thể nào tiến bộ được. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp.

 

Mộc khắc Thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, tài tinh mang tới tài lộc, may mắn hoặc tiền lương cho tuổi Ngọ đảm bảo cuộc sống. Cơ hội du ngoạn nào đó sẽ tìm đến với con giáp này trong ngày hôm nay, tuy là chuyến đi ngắn nhưng giúp bản mệnh thay đổi không khí.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy sẵn sàng cho hành trình thú vị đó vì chúng sẽ mang lại cho bản mệnh những kỷ niệm tuyệt vời. Tuy nhiên trước hết con giáp này cũng cần phải lập cho mình một kế hoạch cụ thể, đừng làm mọi việc một cách bốc đồng, theo hứng.

Trong ngày tam hợp tương trợ, có người nào đó sẽ đưa ra một ý tưởng rất thú vị và có thể giúp tuổi Ngọ khởi xướng một kế hoạch mới giá trị cho đời sống tình cảm. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để bản mệnh có thể gây ấn tượng với người mình thương thầm nhớ trộm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/7/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thu nhập gấp bội, tiêu pha xả láng, cuộc sống viên mãn hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/7/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thu nhập gấp bội, tiêu pha xả láng, cuộc sống viên mãn hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thu nhập gấp bội, tiêu pha xả láng, cuộc sống viên mãn hanh thông vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 21 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 48 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026