Đúng hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 05:50

3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may đan xen nhiều niềm vui. Trong công việc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, những ai đang tìm việc sẽ có cơ hội kiếm được việc làm mới, những ai đang kinh doanh hay làm nghề tự do thì dễ dàng tiếp xúc với những hướng phát triển mới. Con giáp may mắn này còn có thể dùng kiến ​​thức hay kỹ năng của bản thân để kiếm tiền, chẳng hạn như khởi nghiệp, phát triển kinh doanh,... 

Về mặt tình cảm, nam độc thân gặp vận đào hoa yếu, nữ độc thân nửa đầu tuần có vận đào hoa khởi sắc, những ai đã có đối tượng thì không nên quá quan tâm đến chuyện thắng thua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra hanh thông trong thời gian tới. Điều này giúp mang lại người tuổi này có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kể từ ngày mai, người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Cùng với đó quý nhân sẽ hỗ trợ cho bản mệnh tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hòa bình lặng. Các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trong các ngày 9, 10, 11, 12, 15 tháng 7, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, hưởng trọn cuộc sống an nhàn

Trong các ngày 9, 10, 11, 12, 15 tháng 7, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, hưởng trọn cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/7/2026, 3 con giáp công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, Tài Lộc rủng rỉnh, đại Phát đại Lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/7/2026, 3 con giáp công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, Tài Lộc rủng rỉnh, đại Phát đại Lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/7/2026, gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/7/2026, gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Sáu 10/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Sáu 10/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/7/2026, 3 con giáp Tam Hợp tụ khí, 'tay không gây dựng cơ đồ', nắm trong tay vạn điều may mắn, trăm điều bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng

NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 8/7/2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, vàng SJC lại rơi thẳng đứng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/7/2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, vàng SJC lại rơi thẳng đứng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong các ngày 9, 10, 11, 12, 15 tháng 7, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, hưởng trọn cuộc sống an nhàn

Trong các ngày 9, 10, 11, 12, 15 tháng 7, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, hưởng trọn cuộc sống an nhàn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/7/2026, 3 con giáp công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, Tài Lộc rủng rỉnh, đại Phát đại Lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/7/2026, 3 con giáp công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, Tài Lộc rủng rỉnh, đại Phát đại Lợi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/7/2026, gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/7/2026, gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang