Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về vào đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, người tuổi Mão gặp Thiên Ấn cát thần nên đón nhận nhiều tin mừng trong công việc. Có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh nhưng đều được bạn bình tĩnh giải quyết ổn thỏa đâu ra đến, bạn hiểu lợi thế này không có sẵn nên biết cách tận dụng ngay trong thời điểm hiện tại.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường công danh sự nghiệp của những chú Mèo đang rộng mở sẵn sàng, chỉ chờ bản mệnh nhẹ bước lên mây. Bạn đa tài đa nghệ nên tới đâu cũng được chào đón, là người tài năng hiếm có, thích ứng được với nhiều lĩnh vực và có được những thành công đáng tự hào.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, dưới sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng. Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, giúp tiền sinh ra tiền, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để tuổi Thân có thể tìm hiểu các cách thức để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tài lộc khởi sắc là tin vui với nhiều người, người làm kinh doanh có nhiều tin tốt lành. Nếu tuổi Thân muốn bắt kịp với những thay đổi trong các tương tác xã hội thì hôm nay hãy là người cầm trịch, tổ chức các buổi gặp gỡ, tương tác theo những cách khác nhau, ví dụ trao đổi qua mạng chẳng hạn. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, phát tài chóng mặt, may mắn khắp 'bốn phương - tám hướng' đổ về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam hội mang lại cho tuổi Thân sự quý trọng của mọi người, bản mệnh luôn luôn là một người công bằng, và được yêu mến vì điều đó. Vậy thì đừng để những định kiến ảnh hưởng đến bản mệnh ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ mọi việc ở góc độ tích cực và công bằng cho tất cả mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, Phú Quý trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, Phú Quý trong tầm tay

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, Phú Quý trong tầm tay vào đúng ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 22 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 49 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026