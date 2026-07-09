Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Sao quốc tế 09/07/2026 06:30

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước việc hậu viện hội (fanclub) của Trương Lăng Hách ra tuyên bố bảo vệ quyền lợi, kiên quyết vĩnh viễn từ chối nữ diễn viên Lư Dục Hiểu tham gia bộ phim Thích Đường cùng thần tượng của mình.

Cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua bàn tán sôi nổi trước tuyên bố gây tranh cãi của hậu viện hội (fanclub) Trương Lăng Hách liên quan đến dự án phim Thích Đường. Theo nội dung được công bố, fanclub bày tỏ lập trường phản đối việc nữ diễn viên Lư Dục Hiểu tham gia bộ phim cùng nam diễn viên, đồng thời gửi yêu cầu đến đơn vị sản xuất Ningmeng Film & TV và công ty quản lý Stars Times Media, đề nghị xem xét loại cô khỏi danh sách diễn viên. Động thái cứng rắn này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Trong thông báo, hậu viện hội cho biết họ đã nhiều lần trao đổi với công ty quản lý về định hướng phát triển sự nghiệp của Trương Lăng Hách nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng. Từ đó, người hâm mộ đưa ra hàng loạt yêu cầu, cho rằng việc hợp tác với một nữ diễn viên cùng công ty – được cho là Lư Dục Hiểu – có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cũng như con đường phát triển của thần tượng. Fanclub nhận định nữ diễn viên từng vướng nhiều tranh cãi, phản ứng thị trường không tích cực và không phù hợp với dự án.

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu - Ảnh 1

Không dừng lại ở việc bày tỏ quan điểm, hậu viện hội còn đề nghị phía sản xuất giữ nguyên tắc tuyển chọn diễn viên, đồng thời yêu cầu công ty quản lý ưu tiên lợi ích của Trương Lăng Hách thay vì phân bổ tài nguyên cho nghệ sĩ khác. Thậm chí, họ mong ê-kíp của nam diễn viên từ chối hợp tác với Lư Dục Hiểu nếu thông tin ghép đôi trong phim trở thành sự thật. Cách thể hiện này bị nhiều người đánh giá là vượt quá giới hạn của một cộng đồng người hâm mộ, khi can thiệp trực tiếp vào quá trình tuyển chọn diễn viên.

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng cho rằng nếu Trương Lăng Hách thực sự không muốn tham gia dự án hoặc không muốn đóng cùng bạn diễn nào đó, anh hoàn toàn có thể xử lý thông qua ê-kíp thay vì để fan đứng ra gây sức ép với nhà sản xuất. Một bộ phận khán giả cũng bày tỏ sự bất bình khi cho rằng việc yêu cầu loại bỏ một diễn viên chỉ vì không được lòng fandom là thiếu tôn trọng quy trình làm phim và ảnh hưởng đến môi trường sáng tạo.

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu - Ảnh 2Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu - Ảnh 3

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến thừa nhận Lư Dục Hiểu từng vướng nhiều tranh cãi trong sự nghiệp nên sự lo lắng của người hâm mộ không phải hoàn toàn vô căn cứ. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn diễn viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự phù hợp với vai diễn, chiến lược đầu tư, hợp đồng, sức hút thương mại và kế hoạch của nhà sản xuất, chứ không thể dựa trên mong muốn của bất kỳ fandom nào.

Vụ việc cũng khiến hình ảnh của Trương Lăng Hách chịu ảnh hưởng khi nhiều người cho rằng nam diễn viên cần có biện pháp định hướng và quản lý cộng đồng người hâm mộ tốt hơn. Dù bản thân anh chưa lên tiếng về sự việc, không ít khán giả nhận định một nghệ sĩ muốn phát triển bền vững cần giữ khoảng cách hợp lý giữa fandom và công việc chuyên môn, tránh để những hành động quá khích của người hâm mộ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như các mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

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Những năm gần đây, Trương Lăng Hách dần khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Hoa ngữ khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án cổ trang và ngôn tình. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nam diễn viên từng được biết đến nhiều hơn với danh xưng "mỹ nam cổ trang". Tuy nhiên, bộ phim Trục Ngọc được xem là cột mốc quan trọng, giúp anh chứng minh sự tiến bộ về diễn xuất và ghi dấu ấn ở khía cạnh chuyên môn.

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