Thư Kỳ hiếm hoi tiết lộ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đầy thử thách

Sau gần 10 năm kết hôn, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn chưa có con. Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc trong những chuyến du lịch hay các sự kiện nghệ thuật, cuộc sống riêng của cặp đôi vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền lại nội dung một cuộc phỏng vấn được cho là của Thư Kỳ, trong đó nữ diễn viên chia sẻ về hành trình nhiều năm tìm kiếm cơ hội làm mẹ. Theo thông tin được chia sẻ, cô đã dành gần một thập kỷ cố gắng mang thai và nhiều lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Nguồn tin cho biết sau khi kết hôn với Phùng Đức Luân vào năm 2016, Thư Kỳ từng chủ động giảm khối lượng công việc để tập trung chăm sóc sức khỏe. Nữ diễn viên được cho là từ chối nhiều dự án phim và hợp đồng quảng cáo nhằm dành thời gian điều trị, theo dõi sức khỏe sinh sản và chuẩn bị cho kế hoạch có con.

Theo các thông tin lan truyền, quá trình điều trị của Thư Kỳ kéo dài nhiều năm với không ít thất bại. Có thời điểm, cô và chồng từng hy vọng khi kết quả thử thai ban đầu xuất hiện tín hiệu tích cực, song kết quả kiểm tra sau đó không như mong đợi. Những trải nghiệm này được cho là đã khiến cả hai chịu nhiều áp lực về tinh thần.

Dù vậy, Phùng Đức Luân luôn được nhắc đến như người đồng hành và động viên vợ trong suốt hành trình. Nhiều nguồn tin cho biết sau nhiều năm kiên trì, hai người dần thay đổi quan điểm, không còn đặt áp lực phải có con bằng mọi giá. Truyền thông Trung Quốc cũng từng đưa tin cặp đôi cân nhắc phương án nhận con nuôi, đồng thời không lựa chọn mang thai hộ. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được hai nghệ sĩ xác nhận chính thức. Thư Kỳ sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Từ xuất phát điểm nhiều khó khăn, cô từng bước khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm và thoát khỏi định kiến về hình tượng trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Sau khi kết hôn, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân luôn giữ cuộc sống riêng khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về kế hoạch gia đình. Chính vì vậy, mỗi thông tin liên quan đến hành trình tìm con của cặp đôi đều thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

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