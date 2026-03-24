Mới đây, Thư Kỳ đã giành giải Đạo diễn mới xuất sắc của Hiệp hội Đạo diễn Hong Kong. Trước đó tại lễ trao giải, Lưu Vĩ Cường là người trực tiếp trao cúp cho nữ diễn viên. Anh khiến không khí trở nên sôi động khi hài hước nhắc lại chuyện Thư Kỳ từng “mắc bệnh ngôi sao” cách đây 30 năm.

Trước lời trêu đùa này, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng đính chính trong phần phỏng vấn sau đó: “Không phải tôi mắc bệnh ngôi sao đâu. Cả ngành đều biết mà!”. Phản ứng thẳng thắn nhưng không kém phần duyên dáng của cô khiến nhiều người thích thú.

Bên cạnh đó, Thư Kỳ cũng tiết lộ bản thân đã phần nào đoán trước việc mình sẽ nhận giải thưởng này. Cô chia sẻ rằng trước đó Lưu Vĩ Cường đã gọi điện và dặn cô nhất định phải quay về tham dự lễ trao giải, khiến cô càng thêm tò mò. Nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng: “Đây là giải mà trước giờ tôi chưa từng có!”.

Câu chuyện đời tư của Thư Kỳ cũng được nhắc đến khi cô không gửi lời cảm ơn chồng trong bài phát biểu trên sân khấu. Trước thắc mắc từ truyền thông, nữ diễn viên hài hước giải thích rằng cô sẽ “cảm ơn một lần vào cuối năm”: “Không cần lần nào cũng phải cảm ơn, tôi nghĩ anh ấy nghe cũng mệt rồi!”.

Không dừng lại ở đó, khi được hỏi về việc “nhường chỗ” trong nhà để trưng bày chiếc cúp mới, cô cũng thoải mái cho biết: “Nhà tôi rộng lắm, chiếc cúp này cũng không quá lớn đâu”.

