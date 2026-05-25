Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng tôi đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự 25/05/2026 17:15

Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Quyên nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Quyên cứ im lặng làm việc.

Quyên có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Lộc vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Lộc về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Lộc trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Lộc rất yêu thương Quyên. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Lộc, Quyên dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Lộc nở mặt nở mày với người khác. 

Khi lấy nhau, bố mẹ Lộc cũng rất quý Quyên. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Một hôm Lộc cùng Quyên đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Lộc ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Quyên thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai đủ kiểu, chồng tôi đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Quyên nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Quyên cứ im lặng làm việc.

Đến khi lên bàn ăn, Lộc ngồi bàn với các chú bên cạnh, Quyên ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Quyên. Quyên không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Lộc mà anh không chịu. Quyên nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Sau khi tan tiệc, Quyên thấy Lộc đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Lộc quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

Nói rồi, Lộc dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Lộc cứ gặng hỏi Quyên rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Quyên cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Lộc, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

Tình cờ gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người khi biết quá khứ của chồng và đứa con mình yêu thương nhiều năm nay

Tình cờ gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người khi biết quá khứ của chồng và đứa con mình yêu thương nhiều năm nay

Không lâu sau, tôi dần bình tĩnh lại sau cú sốc lớn. Tôi bàn với chồng sẽ nhận con nuôi. Tôi biết chồng tôi không còn yêu tôi như trước nhưng vì nghĩa tình anh vẫn gật đầu đồng ý. Chúng tôi đón một cô con gái xinh xắn một tuổi về nuôi. Con gái của tôi có một vết bớt ở đùi phải.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tâm sự 11 phút trước
4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Tâm sự 16 phút trước
Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Video 17 phút trước
Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Tâm sự 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Ngoại tình 32 phút trước
Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Tâm sự 32 phút trước
Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Tâm sự 34 phút trước
Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Tâm sự 39 phút trước
Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Tâm sự 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chú rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chú rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Sau khi tái hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa chiếc nhẫn kèm tin sốc khiến tôi hủy hôn ngay lập tức

Sau khi tái hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa chiếc nhẫn kèm tin sốc khiến tôi hủy hôn ngay lập tức

Vừa bước vào nhà bạn trai, tôi bàng hoàng trước hành động của anh và vợ cũ

Vừa bước vào nhà bạn trai, tôi bàng hoàng trước hành động của anh và vợ cũ

Ngày giỗ vợ, tôi hoảng hốt khi thấy có người nằm bên cạnh và sự thật khiến tôi run rẩy

Ngày giỗ vợ, tôi hoảng hốt khi thấy có người nằm bên cạnh và sự thật khiến tôi run rẩy

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra