Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

Sao quốc tế 25/05/2026 14:15

Truyền thông Trung Quốc những ngày gần đây đồng loạt chia sẻ thông tin về việc Triệu Lệ Dĩnh và diễn viên nhí Lâm Tử Diệp tái hợp trong dự án phim cổ trang mới mang tên “Bành Hồ hải chiến”. Đây được xem là lần thứ hai cả hai có cơ hội cùng xuất hiện trong một tác phẩm truyền hình, sau lần hợp tác trước đó từng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong “Bành Hồ hải chiến”, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Hoàng Hòa Nương, còn Lâm Tử Diệp vào vai Trịnh Khắc Sảng. Hai nhân vật được xây dựng với mối quan hệ mẹ con, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý và sự gắn kết gia đình trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động.

Thông tin tái hợp nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân không chỉ đến từ sức hút của đề tài phim cổ trang mà còn bởi tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh – một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Bên cạnh đó, Lâm Tử Diệp cũng là gương mặt diễn viên nhí quen thuộc, từng gây ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên và khả năng nhập vai tốt dù tuổi đời còn nhỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc từng có thời gian làm việc chung sẽ giúp cả hai dễ dàng tìm lại sự ăn ý khi tái hợp trên màn ảnh. Đặc biệt, trong các tác phẩm mang yếu tố gia đình và tâm lý, sự kết nối giữa diễn viên trưởng thành và diễn viên nhí thường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cảm xúc chân thật cho khán giả.

Truyền thông Trung Quốc cũng nhận xét rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Tử Diệp có sự tương đồng nhất định về khí chất khi xuất hiện trong tạo hình cổ trang. Điều này giúp mối quan hệ mẹ con trên phim trở nên thuyết phục hơn, đồng thời làm tăng kỳ vọng của khán giả đối với những phân đoạn giàu tính nội tâm.

Một số hình ảnh hậu trường được chia sẻ cho thấy Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục theo đuổi phong cách cổ trang quen thuộc với vẻ ngoài nền nã, tinh tế nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo đặc trưng. Trong khi đó, Lâm Tử Diệp lại gây chú ý bởi hình ảnh trưởng thành hơn so với những vai diễn trước đây, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quá trình phát triển diễn xuất.

“Bành Hồ hải chiến” được giới thiệu là dự án cổ trang lấy bối cảnh lịch sử, xoay quanh những biến động thời chiến cùng các mối quan hệ gia đình và quyền lực đan xen. Dù ê-kíp sản xuất chưa công bố quá nhiều chi tiết về nội dung, sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh đã đủ để giúp dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ vững vị thế là một trong những ngôi sao có sức hút hàng đầu của màn ảnh Trung Quốc. Cô ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi bật như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan truyện, Hạnh phúc đến vạn gia hay Dữ phượng hành, cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều dạng vai khác nhau.

Trong khi đó, Lâm Tử Diệp được đánh giá là một trong những diễn viên nhí triển vọng, liên tục góp mặt trong các dự án lớn và có cơ hội hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Việc tiếp tục xuất hiện bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh trong “Bành Hồ hải chiến” không chỉ giúp nam diễn viên trẻ tích lũy kinh nghiệm mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về sự phát triển trong tương lai.

Điện ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026 vừa có thêm một ứng viên nặng ký khi Bành Hồ Hải Chiến công bố trailer định ngày và xác nhận ra rạp vào ngày 25/7.

