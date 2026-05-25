Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Sao quốc tế 25/05/2026 13:30

Những ngày gần đây, Bạch Lộc trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi vướng tranh cãi liên quan đến chương trình thực tế Keep Running. Một số đoạn video cắt từ chương trình được lan truyền rộng rãi đã khiến nữ diễn viên bị một bộ phận khán giả chỉ trích vì cho rằng cô có cách ứng xử thiếu tinh tế với các tiền bối trong show.

Trên nhiều diễn đàn giải trí, Bạch Lộc bị gắn với những nhận xét như “vô duyên”, “thiếu tôn trọng đàn anh đàn chị” hay cố tình tạo sự chú ý để gây nổi bật trong chương trình. Các cuộc tranh luận nhanh chóng leo thang khi nhiều clip ngắn tiếp tục bị cắt ghép và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Giữa lúc làn sóng tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Trình Đào – diễn viên thủ vai Tàng Sơn trong bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh – đã bất ngờ đăng tải bài viết dài lên tiếng bênh vực nữ diễn viên sau thời gian làm việc chung.

Trong bài chia sẻ, Trình Đào cho biết anh không phải người quá sợ áp lực dư luận vì từng trải qua quãng thời gian khó khăn, phải đi giao hàng để tự nuôi sống bản thân trước khi bước chân vào giới giải trí. Chính vì vậy, anh lựa chọn lên tiếng không phải để tạo chú ý mà đơn giản muốn nói về “chị Lộc” – con người thật mà anh từng tiếp xúc tại phim trường.

Nam diễn viên chia sẻ rằng Bạch Lộc ngoài đời là người luôn đối xử tử tế với mọi người trong đoàn phim, từ diễn viên, hậu bối cho đến nhân viên hậu trường. Theo anh, nữ diễn viên có EQ và IQ cao, biết cách cư xử chừng mực và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

“Tôi cảm thấy chị Lộc mà tôi nhìn thấy không có điểm nào xấu cả. Chị ấy là một người tốt”, Trình Đào viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên các diễn đàn giải trí Trung Quốc. Nhiều khán giả cho rằng những lời nhận xét từ người từng trực tiếp làm việc cùng Bạch Lộc có độ tin cậy cao hơn các đoạn video ngắn bị cắt ghép trên mạng xã hội.

Một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng môi trường chương trình thực tế hiện nay rất dễ tạo ra tranh cãi. Chỉ một biểu cảm, một câu nói hoặc hành động nhỏ cũng có thể bị phóng đại nếu lan truyền theo chiều hướng tiêu cực. Vì vậy, việc đánh giá hoàn toàn một nghệ sĩ chỉ qua vài khoảnh khắc ngắn là điều thiếu công bằng.

Trước đó, Bạch Lộc từng nhiều lần được đồng nghiệp khen ngợi vì tính cách hòa đồng và thân thiện trong công việc. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là người hoạt bát, dễ tạo không khí thoải mái khi làm việc nhóm.

Dù vậy, những tranh cãi xoay quanh Bạch Lộc tại Keep Running hiện vẫn tiếp tục thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh đến hình ảnh nghệ sĩ, câu chuyện lần này một lần nữa cho thấy áp lực dư luận mà các ngôi sao Hoa ngữ phải đối mặt ngày càng lớn hơn trước.

