Trong 3 ngày đầu tuần (25, 26, 27 tháng 5), 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to

Trong 3 ngày đầu tuần (25, 26, 27 tháng 5), công việc của Tý không thuận lợi vì vướng phải Thương Quan. Ngày này nhiều người sẽ cảm thấy mệt mỏi vì công việc bộn bề, không được ai giúp đỡ. Nay nhiều người sẽ xin nghỉ việc hoặc bỏ học giữa chừng, công việc đang yên ổn bỗng bị trì trệ, hoãn lại.

Tiền bạc cần phải hết sức tiết kiệm, ngày hôm nay bạn sẽ có người hỏi vay tiền và cần phải xác định rõ mối quan hệ với người ấy rồi hẵng cho vay. Thời gian gần đây bạn cũng chật vật vì tiền nên hãy hạn chế mua sắm, chơi nhởi kẻo thời gian tới có việc lớn cần đến tiền lại không biết vay ai.

Đường tình cảm bình ổn nhờ Thủy - Thủy tương hòa. Nhân duyên tốt có được hay không là do mình biết nắm bắt, đừng thấy khó mà bỏ luôn. Các bạn trẻ không nên ra ngoài trong thời gian này nhé. Nếu có ai đó mời đi hẹn hò thì hãy cố gắng mà từ chối.

Con giáp tuổi Dần

Trong 3 ngày đầu tuần (25, 26, 27 tháng 5), Tam Hợp nhập mệnh, tuổi Dần được dự báo có quý nhân phù trợ, nhờ đó những khó khăn trong công việc được người khác mách nước, chỉ đường nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn nên cố gắng hơn nữa, có vậy mới không cần dựa dẫm quá nhiều vào người khác.

Ngày này Dần còn kiếm được một khoản không nhỏ từ công việc và tiền thưởng. Những khoản thu ngoài dự kiến cũng giúp bạn “rủng rỉnh” hơn. Tuy nhiên, tài lộc chỉ vượng khi bạn chủ động, sáng tạo và xông xáo thử thách với những lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của bản thân.

Mộc sinh Hỏa là điềm báo cho thấy đường tình duyên thêm vượng sắc. Với các cặp đôi, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, có thể bàn tính đến chuyện cưới xin. Người độc thân tìm được người chung lý tưởng, đồng điệu về mặt tâm hồn.

Con giáp tuổi Mão

Trong 3 ngày đầu tuần (25, 26, 27 tháng 5), được Tam Hợp che chở, cục diện tử vi tốt lành này sẽ đảm bảo cho những kế hoạch công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi và đạt được những thành công nhất định. Đây là thời điểm tốt để bạn xúc tiến những dự án quan trọng.

Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự giúp đỡ của quý nhân phương xa. Bạn có thể nhận được những cơ hội đầu tư bất ngờ hoặc có thêm nguồn thu nhập từ những mối quan hệ ở xa. Ngày này, bản mệnh cũng đừng ngần ngại đi xa để bàn bạc việc làm ăn, dễ có lộc bất ngờ.

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Mão trong ngày hôm nay khá ổn định. Tình cảm được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bạn và người thương có sự thấu hiểu sâu sắc và luôn ủng hộ nhau trong mọi hoàn cảnh.

