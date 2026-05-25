Sau loạt tranh cãi liên quan đến Vương Hạc Đệ, cư dân mạng Trung Quốc bất ngờ chia sẻ trở lại những phát ngôn cũ của Lưu Vũ Ninh và Lý Phi về văn hóa fandom trong giới giải trí.

Những ngày gần đây, Vương Hạc Đệ liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì các tranh cãi xoay quanh dự án phim, phát ngôn cá nhân và phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ. Giữa lúc dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến, các phát ngôn cũ của Lý Phi – người sáng lập TF Entertainment – bất ngờ được “đào lại”.

Ông từng cho rằng nghệ sĩ “không nên quá nghe lời fan”, bởi sự định hướng quá mức từ fandom có thể khiến người nổi tiếng đánh mất sự tỉnh táo trong việc lựa chọn hình ảnh và định hướng sự nghiệp.

Trong khi đó, Lưu Vũ Ninh cũng từng có quan điểm khá thẳng thắn về văn hóa fandom. Nam ca sĩ – diễn viên cho rằng việc fan tranh cãi là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu nghệ sĩ để những cuộc chiến trên mạng ảnh hưởng tới bản thân hoặc tạo khoảng cách với đồng nghiệp thì đó là điều “rất ngốc”.

Sau những ồn ào của Vương Hạc Đệ, nhiều khán giả cho rằng áp lực từ mạng xã hội và fandom đang ngày càng tác động mạnh tới nghệ sĩ Hoa ngữ. Một bộ phận người hâm mộ thường xuyên tranh luận về phiên vị, hình tượng nhân vật hay chiến lược phát triển sự nghiệp, khiến các cuộc tranh cãi dễ bị đẩy đi quá xa.

Trước đó, Vương Hạc Đệ từng nhiều lần vướng tranh luận liên quan đến dự án Tướng Môn Độc Hậu, diễn xuất cũng như phản ứng từ fandom. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên đổ toàn bộ trách nhiệm cho người hâm mộ, bởi nghệ sĩ và ê-kíp quản lý mới là bên quyết định cách xử lý truyền thông và định hướng hình ảnh trong môi trường giải trí hiện đại.

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ gây ấn tượng trong phim Hắc Dạ Cáo Bạch Trong bối cảnh mùa đông lạnh giá của phim ảnh Hoa ngữ, bộ phim Hắc Dạ Cáo Bạch do Vương Hạc Đệ và Phan Việt Minh đóng dù có nội dung xuất sắc cũng không tạo được tiếng tăm vượt trội. Với riêng Vương Hạc Đệ, vai diễn cảnh sát hình sự Nhiễm Phương Húc đã mang lại điều mới mẻ cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Ngay cả khi vai diễn này không viral, nó vẫn cho phép anh thể hiện những khía cạnh khác của bản thân.

