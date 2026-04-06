 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

Sao quốc tế 06/04/2026 18:15

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của một người hâm mộ đã lan truyền trên mạng xã hội, gây tranh luận trái chiều.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của một người hâm mộ đã lan truyền trên mạng xã hội, gây tranh luận trái chiều.

Theo hình ảnh tại hiện trường và nhiều nguồn tin, sự việc xảy ra khi Vương Hạc Đệ rời khỏi một hoạt động bóng rổ. Lúc đó, nhiều người quay phim vây sát xung quanh anh, trong đó có một người gần như dí thẳng điện thoại vào mặt nam diễn viên để quay phim, xâm phạm không gian cá nhân.

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng - Ảnh 1

Vương Hạc Đệ tỏ ra khó chịu và dùng tay hất văng điện thoại của người quay phim. Hành động này của anh đã nhận ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng chỉ trích mỹ nam "Thương lan quyết", cho rằng anh có thái độ ngôi sao, quá đáng với fan của mình.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều người có mặt tại hiện trường đã lên tiếng bênh vực nam diễn viên. Họ tiết lộ, người quay phim bị hất điện thoại chính là “fan cuồng” chuyên theo dõi nghệ sĩ trong thời gian dài.

Dù đây là lịch trình riêng tư của Vương Hạc Đệ, người này vẫn liên tục áp sát quay mặt không giới hạn. Hành vi quấy rối như vậy đã xảy ra nhiều lần trước đó, fan này thường xuyên xuất hiện tại phim trường, sân bóng, thậm chí dưới khu nhà ở của nghệ sĩ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của anh.

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng - Ảnh 2

Sau khi sự việc lan rộng, cộng đồng fan toàn cầu của Vương Hạc Đệ đã lập tức đăng thông báo: “Kiên quyết phản đối hành vi của fan cuồng”, lên án mạnh mẽ các hành vi vượt quá giới hạn như theo dõi, quay lén, bám đuôi xe, bám lịch trình chuyến bay… gây rối loạn công việc và đời sống của nghệ sĩ, thậm chí đe dọa an toàn cá nhân.

Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị cấm vĩnh viễn tham gia hoạt động chính thức của cộng đồng fan; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị phối hợp xử lý theo quy định. Cuối cùng, họ kêu gọi fan giữ ranh giới khi theo đuổi thần tượng, duy trì sự tỉnh táo và cùng xây dựng môi trường fandom văn minh, lành mạnh

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