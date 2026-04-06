Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

“Tôi vừa mất tiền lại vừa mang bệnh vào người”, chị hối hận nói.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau hơn 3 tuần nằm điều trị tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), chị Minh mới thở phào vì mình đã qua cơn nguy hiểm dù vùng mông không còn bình thường.

Chỉ vài ngày sau, chị thấy đau nhức, uống thuốc giảm đau không đỡ, cơ thể khó chịu, vùng da ở mông từ đỏ nhạt chuyển đỏ đậm. Chị quyết định đến Bệnh viện Bỏng quốc gia khám và được chẩn đoán bị viêm.

Ba năm trước, chị đến spa của một người quen tiêm chất làm đầy bên hông để có vòng 3 căng tròn. Người này giới thiệu loại filler mà chị được tiêm là loại “xịn” của Thuỵ Sỹ, 7-8 năm mới tiêu trong khi loại khác 1-3 năm đã tiêu và phải tiêm lại. Nghe xuôi tai, chị quyết định bỏ ra 100 triệu đồng để tiêm khoảng 100cc chất làm đầy vào mỗi bên.

Tuy nhiên, khi đó, vì sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên chị không hút hết chất làm đầy ra như bác sĩ tư vấn mà chỉ xử lý vùng bị viêm. Một phần vì thấy nhiều bạn của mình cũng tiêm chất làm đầy tại spa đó mà không gặp vấn đề gì nên nghĩ mình cũng vậy.

Ba năm sau quay lại bệnh viện, chị thực sự thấy hối hận vì quyết định trước đó.

TS.BS Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), cho biết, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau, toàn bộ vùng đùi hai bên bị viêm, áp xe, tụ dịch, sưng đỏ. Tình trạng bệnh nhân khi đó đã rất nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn huyết cao.

Bệnh nhân được chỉ định kháng sinh phổ rộng, phác đồ kháng sinh mạnh nhất, đồng thời phải trải qua 5 lần phẫu thuật để nạo vét, dẫn lưu các ổ áp xe và loại bỏ tối đa chất làm đầy.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết thương sạch hơn nhưng vẫn cần theo dõi để tránh tái phát - Ảnh: Tuổi Trẻ

"Các loại filler được tiêm trước đó không đồng nhất, có loại tan nhanh, có loại tồn tại lâu như ‘mỡ nhân tạo’, khiến việc xử lý rất khó khăn. Khi viêm nhiễm xảy ra, nguy cơ lan rộng và nhiễm khuẩn huyết rất cao", bác sĩ nói.

Sau hơn ba tuần điều trị tích cực, tình trạng toàn thân dần cải thiện, dịch giảm, vết thương sạch hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi và chăm sóc kéo dài để tránh tái phát.

Theo bác sĩ Hải, biến chứng nguy hiểm nhất của áp xe do chất làm đầy là nhiễm khuẩn huyết, khi vi khuẩn xâm nhập vào máu, có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời. Ngoài ra, tình trạng viêm lan rộng có thể gây hoại tử da, tạo các ổ loét lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng.

Bác sĩ Hải cho hay biến chứng sau tiêm filler phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 4 nguyên nhân chính như chất lượng filler không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép.

Điều kiện vô khuẩn không đảm bảo như tiêm tại cơ sở không đảm bảo vô trùng, người thực hiện không có chuyên môn y tế, đưa vi khuẩn vào cơ thể. Biến chứng có thể do tác động bên ngoài như va chạm mạnh vào vùng đã tiêm.

Ngoài ra, một số người khi sức đề kháng suy giảm, cơ thể yếu, vi khuẩn có thể bùng phát tại vùng tiêm, gây viêm và hình thành áp xe.

"Filler chỉ phù hợp với các vùng nhỏ như mũi, cằm, má, môi… Không nên sử dụng để làm đầy các vùng có diện tích lớn như ngực, mông hay hông do nguy cơ biến chứng cao", bác sĩ Hải khuyến cáo.

Bên cạnh đó, khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Đồng thời, cần biết rõ loại chất làm đầy được sử dụng, ưu tiên các sản phẩm có thể kiểm soát và xử lý khi xảy ra biến chứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, sưng, đỏ, tụ dịch sau tiêm, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.