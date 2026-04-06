Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

Sức khỏe 06/04/2026 13:01

Muốn hông to để eo trông nhỏ hơn, chị A.N. (30 tuổi) đã chi 100 triệu đồng tiêm chất làm đầy. Tuy nhiên, 3 năm sau, chị đối mặt với biến chứng nặng nề, nằm viện hơn 3 tuần với vùng mông biến dạng, hõm sâu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau hơn 3 tuần nằm điều trị tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), chị Minh mới thở phào vì mình đã qua cơn nguy hiểm dù vùng mông không còn bình thường.

“Tôi vừa mất tiền lại vừa mang bệnh vào người”, chị hối hận nói.

Ba năm trước, chị đến spa của một người quen tiêm chất làm đầy bên hông để có vòng 3 căng tròn. Người này giới thiệu loại filler mà chị được tiêm là loại “xịn” của Thuỵ Sỹ, 7-8 năm mới tiêu trong khi loại khác 1-3 năm đã tiêu và phải tiêm lại. Nghe xuôi tai, chị quyết định bỏ ra 100 triệu đồng để tiêm khoảng 100cc chất làm đầy vào mỗi bên.

Chỉ vài ngày sau, chị thấy đau nhức, uống thuốc giảm đau không đỡ, cơ thể khó chịu, vùng da ở mông từ đỏ nhạt chuyển đỏ đậm. Chị quyết định đến Bệnh viện Bỏng quốc gia khám và được chẩn đoán bị viêm.

Tuy nhiên, khi đó, vì sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên chị không hút hết chất làm đầy ra như bác sĩ tư vấn mà chỉ xử lý vùng bị viêm. Một phần vì thấy nhiều bạn của mình cũng tiêm chất làm đầy tại spa đó mà không gặp vấn đề gì nên nghĩ mình cũng vậy.

Ba năm sau quay lại bệnh viện, chị thực sự thấy hối hận vì quyết định trước đó.

 

TS.BS Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), cho biết, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau, toàn bộ vùng đùi hai bên bị viêm, áp xe, tụ dịch, sưng đỏ. Tình trạng bệnh nhân khi đó đã rất nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn huyết cao.

Bệnh nhân được chỉ định kháng sinh phổ rộng, phác đồ kháng sinh mạnh nhất, đồng thời phải trải qua 5 lần phẫu thuật để nạo vét, dẫn lưu các ổ áp xe và loại bỏ tối đa chất làm đầy.

Theo TS Hải, các loại filler được tiêm trước đó không đồng nhất, có loại tan nhanh, có loại tồn tại lâu như mỡ nhân tạo, khiến việc xử lý rất khó khăn. Khi viêm nhiễm xảy ra, nguy cơ lan rộng và nhiễm khuẩn huyết rất cao.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện, dịch giảm, vết thương sạch hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi và chăm sóc kéo dài để tránh tái phát.

Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông - Ảnh 1
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết thương sạch hơn nhưng vẫn cần theo dõi để tránh tái phát - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, TS.BS Tống Hải cho biết thêm bệnh nhân phải trải qua 5 lần phẫu thuật để nạo vét, dẫn lưu các ổ áp xe và loại bỏ tối đa chất làm đầy.

"Các loại filler được tiêm trước đó không đồng nhất, có loại tan nhanh, có loại tồn tại lâu như ‘mỡ nhân tạo’, khiến việc xử lý rất khó khăn. Khi viêm nhiễm xảy ra, nguy cơ lan rộng và nhiễm khuẩn huyết rất cao", bác sĩ nói.

Sau hơn ba tuần điều trị tích cực, tình trạng toàn thân dần cải thiện, dịch giảm, vết thương sạch hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi và chăm sóc kéo dài để tránh tái phát.

Theo bác sĩ Hải, biến chứng nguy hiểm nhất của áp xe do chất làm đầy là nhiễm khuẩn huyết, khi vi khuẩn xâm nhập vào máu, có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời. Ngoài ra, tình trạng viêm lan rộng có thể gây hoại tử da, tạo các ổ loét lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng.

Bác sĩ Hải cho hay biến chứng sau tiêm filler phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 4 nguyên nhân chính như chất lượng filler không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép.

Điều kiện vô khuẩn không đảm bảo như tiêm tại cơ sở không đảm bảo vô trùng, người thực hiện không có chuyên môn y tế, đưa vi khuẩn vào cơ thể. Biến chứng có thể do tác động bên ngoài như va chạm mạnh vào vùng đã tiêm.

Ngoài ra, một số người khi sức đề kháng suy giảm, cơ thể yếu, vi khuẩn có thể bùng phát tại vùng tiêm, gây viêm và hình thành áp xe.

"Filler chỉ phù hợp với các vùng nhỏ như mũi, cằm, má, môi… Không nên sử dụng để làm đầy các vùng có diện tích lớn như ngực, mông hay hông do nguy cơ biến chứng cao", bác sĩ Hải khuyến cáo.

Bên cạnh đó, khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Đồng thời, cần biết rõ loại chất làm đầy được sử dụng, ưu tiên các sản phẩm có thể kiểm soát và xử lý khi xảy ra biến chứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, sưng, đỏ, tụ dịch sau tiêm, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cháu bé bị 2 người lạ bế lên xe chở đi là bịa đặt.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 25 phút trước
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 29 phút trước
Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Sao quốc tế 34 phút trước
Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Tâm sự 43 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 45 phút trước
Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Video 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tìm mọi cách để dễ ngủ, cô gái 28 tuổi nhập viện tâm thần vì sai lầm nhiều người mắc

Tìm mọi cách để dễ ngủ, cô gái 28 tuổi nhập viện tâm thần vì sai lầm nhiều người mắc

NÓNG: Phát hiện ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học, 9 học sinh đều mắc bệnh

NÓNG: Phát hiện ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học, 9 học sinh đều mắc bệnh

Bé trai 19 tháng tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp sau khi uống sữa hộp pha sẵn

Bé trai 19 tháng tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp sau khi uống sữa hộp pha sẵn

Hái rau rừng về nấu ăn, 3 người trong một nhà ngộ độc nặng

Hái rau rừng về nấu ăn, 3 người trong một nhà ngộ độc nặng

NÓNG: Phát hiện hơn 20 giáo viên, học sinh một điểm trường mắc thủy đậu

NÓNG: Phát hiện hơn 20 giáo viên, học sinh một điểm trường mắc thủy đậu

NÓNG: Thu hồi chocolate tăng cường sinh lý nam chứa chất cấm

NÓNG: Thu hồi chocolate tăng cường sinh lý nam chứa chất cấm