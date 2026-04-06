Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Đời sống 06/04/2026 12:47

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cháu bé bị 2 người lạ bế lên xe chở đi là bịa đặt.

Theo thông tin từ VTC News, Công an TP Đà Nẵng, từ sáng nay (6/4), tài khoản Facebook Đỗ Thii Hươngg chia sẻ bài viết với nội dung: "Lúc 16:02 ngày 05/04, con tôi bị 2 người lạ bế lên xe chở đi ở Phần Lăng 9, Thanh Khê, Đà Nẵng". Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết thu hút hàng nghìn lượt bình luận, hơn 2 nghìn lượt chia sẻ.

Vào cuộc xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định thông trên là hoàn toàn bịa đặt, đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền bài viết.

Cuối tháng 2 vừa qua, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, truy tìm người đăng tải thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị bắt cóc.

Theo Công an xã Bờ Y, sáng 25/2, trên nhiều trang Facebook chia sẻ bài đăng với nội dung cháu H.V.Đ. và H.V.M. (cùng trú xã Bờ Y) bị bắt cóc hơn 3 ngày. Cha mẹ 2 cháu tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng.

Cơ quan chức năng cho biết thông tin lan truyền trên là sai sự thật - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bờ Y nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, cháu Đ. và M. đang đi học tại một trường mẫu giáo tại xã Bờ Y và không có dấu hiệu bị mất tích hay bắt cóc như thông tin đăng tải.

Theo Công an xã Bờ Y, đơn vị chưa tiếp nhận thông tin trình báo nào về việc 2 cháu bé bị mất tích. Qua xác minh thêm, 2 cháu trên đang được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa đi học tại trường mẫu giáo.

"Ban đầu, công an xác minh, do mâu thuẫn gia đình nên 2 cháu này được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng 2 cháu mất tích là không đúng sự thật. Chúng tôi đang liên hệ với bố mẹ của 2 cháu bé để nắm thông tin và xử lý về các nội dung đăng tải", đại diện Công an xã Bờ Y cho biết. Ngay sau khi thông tin lan truyền, công an vào cuộc xác minh và làm rõ bản chất sự việc.

Hiện trường cho thấy thi thể bé trai đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông.

