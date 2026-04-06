Cảnh sát băng rừng cứu nữ du khách nước ngoài gãy chân khi leo núi

Đời sống 06/04/2026 05:30

Chiều 5/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nữ du khách nước ngoài bị thương nặng khi leo núi Dinh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 5/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM) cho biết vừa kịp thời cứu một nữ du khách nước ngoài bị thương nặng khi leo núi Dinh, đoạn qua phường Long Hương.

 

Khoảng 12h cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 nhận lệnh từ Trung tâm chỉ huy Phòng PC07 về việc một nữ du khách nước ngoài gặp nạn khi leo núi Dinh, cần hỗ trợ khẩn cấp. Đơn vị điều động một xe chỉ huy, một xe chữa cháy cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do địa hình núi cao, dốc, phương tiện không thể tiếp cận, lực lượng cứu hộ mang theo trang thiết bị, đi bộ băng rừng tìm kiếm nạn nhân.

Cảnh sát băng rừng cứu nữ du khách nước ngoài gãy chân khi leo núi - Ảnh 1
Cảnh sát băng rừng, cứu du khách nước ngoài gặp nạn trên núi Dinh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi vượt hơn 2km đường núi hiểm trở, lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân. Thời điểm này, nữ du khách bị gãy chân do ngã, không thể tự di chuyển, tinh thần hoảng loạn.

Lực lượng cứu hộ trấn an, sơ cứu tại chỗ trước khi đưa nạn nhân xuống núi. Do địa hình phức tạp, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 13h50 cùng ngày, nạn nhân được đưa xuống chân núi bằng cáng chuyên dụng, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế đưa vào Bệnh viện Bà Rịa điều trị.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là bà Z.L. (quốc tịch Trung Quốc), gặp nạn khi leo núi cùng đoàn 8 người (5 nam, 3 nữ). 

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