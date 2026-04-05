MỚI: Miền Bắc sắp hứng chịu đợt nắng nóng diện rộng thứ hai, có nơi trên 38 độ

Đời sống 05/04/2026 05:30

Nhờ ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên hôm nay (4/4), miền Bắc thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ vào trưa chiều, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Dự báo ngày mai (5/4), miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm nay với nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, khu vực Tây Bắc cao hơn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 4/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về đợt nắng nóng diện rộng sắp xảy ra, từ Nam Bộ ra đến miền Bắc.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37,2 độ, Nam Đông (TP Huế) 37,5 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 37,1 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,6 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13h ở mức 45-55%.

Dự báo, từ ngày 5-6/4, nắng nóng mở rộng ra khắp các khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. 

Khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Thời gian nắng nóng nhất từ 11-16h.

Đáng lưu ý, ông Hưởng cho biết, ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Thời gian nắng nóng từ 12-16h.

MỚI: Miền Bắc sắp hứng chịu đợt nắng nóng diện rộng thứ hai, có nơi trên 38 độ - Ảnh 1

Theo thông tin từ VietNamNet, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng thời tiết Hà Nội, không khí lạnh yếu gây mưa vài nơi trong ngày 4/4, trời dịu mát với mức nhiệt cao nhất ghi nhận 29-30 độ; sau đó, nền nhiệt tăng mạnh khoảng 3-4 độ vào ngày 5/4 và từ 6/4, bước vào chuỗi ngày nắng nóng, trong đó có những ngày nắng nóng gay gắt. Đây là đợt nắng nóng thứ hai trong năm 2026, dự báo kéo dài nhiều ngày, không diễn ra ngắn như đợt nắng nóng đầu mùa vào cuối tháng 3 vừa qua.

Nhận định thời tiết từ đêm 6-14/4, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ 7/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Khu vực Thanh Hóa đến Gia Lai chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cũng thời kỳ này, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ khoảng 7/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; riêng từ ngày 9-10/4 nắng nóng có khả năng giảm dần. 

Theo bà Nguyễn Thanh Hoa, dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong tháng 4, không khí lạnh vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu chỉ nén rãnh áp thấp, gây mưa giông chuyển mùa tại miền Bắc. Trong mưa giông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời kỳ này, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên cả nước với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Nền nhiệt trong tháng 4 tại các khu vực này được dự báo cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Ngoài ra, bà Hoa cũng cho biết, trên phạm vi cả nước cũng có khả năng xảy ra các đợt mưa giông diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. 

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