MỚI: Miền Bắc sắp hứng chịu đợt nắng nóng diện rộng thứ hai, có nơi trên 38 độ

Đời sống 05/04/2026 05:30

Nhờ ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên hôm nay (4/4), miền Bắc thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ vào trưa chiều, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Dự báo ngày mai (5/4), miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm nay với nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, khu vực Tây Bắc cao hơn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 4/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về đợt nắng nóng diện rộng sắp xảy ra, từ Nam Bộ ra đến miền Bắc.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37,2 độ, Nam Đông (TP Huế) 37,5 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 37,1 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,6 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13h ở mức 45-55%.

Dự báo, từ ngày 5-6/4, nắng nóng mở rộng ra khắp các khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. 

Khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Thời gian nắng nóng nhất từ 11-16h.

Đáng lưu ý, ông Hưởng cho biết, ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Thời gian nắng nóng từ 12-16h.

Theo thông tin từ VietNamNet, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng thời tiết Hà Nội, không khí lạnh yếu gây mưa vài nơi trong ngày 4/4, trời dịu mát với mức nhiệt cao nhất ghi nhận 29-30 độ; sau đó, nền nhiệt tăng mạnh khoảng 3-4 độ vào ngày 5/4 và từ 6/4, bước vào chuỗi ngày nắng nóng, trong đó có những ngày nắng nóng gay gắt. Đây là đợt nắng nóng thứ hai trong năm 2026, dự báo kéo dài nhiều ngày, không diễn ra ngắn như đợt nắng nóng đầu mùa vào cuối tháng 3 vừa qua.

Nhận định thời tiết từ đêm 6-14/4, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ 7/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Khu vực Thanh Hóa đến Gia Lai chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cũng thời kỳ này, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ khoảng 7/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; riêng từ ngày 9-10/4 nắng nóng có khả năng giảm dần. 

Theo bà Nguyễn Thanh Hoa, dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong tháng 4, không khí lạnh vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu chỉ nén rãnh áp thấp, gây mưa giông chuyển mùa tại miền Bắc. Trong mưa giông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời kỳ này, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên cả nước với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Nền nhiệt trong tháng 4 tại các khu vực này được dự báo cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Ngoài ra, bà Hoa cũng cho biết, trên phạm vi cả nước cũng có khả năng xảy ra các đợt mưa giông diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. 

Danh tính 2 công nhân tử vong sau khi bị đất đá sạt lở đè

Danh tính 2 công nhân tử vong sau khi bị đất đá sạt lở đè

Ngày 4/4, UBND xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị chức năng xác minh vụ tai nạn lao động tại công trường đường nối nút giao IC15 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường