NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4

Đời sống 04/04/2026 16:50

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra đường dây sản xuất, buôn bán 22 loại thực phẩm chức năng giả chuyên tiêu thụ qua Shopee, Zalo và chợ thuốc Hapulico.

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 07/02/2026. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, Trịnh Xuân Độ, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đức Minh cùng một số bị can khác đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng với nhiều chủng loại khác nhau để tiêu thụ trên thị trường. Để tiêu thụ những sản phẩm giả này, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đưa sản phẩm giả đến tay người tiêu dùng, chủ yếu thông qua quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee; bán tại Chợ thuốc Hapulico (Thành phố Hà Nội) và thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo…

NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4 - Ảnh 1
Danh sách 22 loại thực phẩm chức năng giả đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán 22 loại thực phẩm chức năng giả, gồm các sản phẩm mang nhãn hiệu, tên gọi như: DHA for Pregnancy; GH Creation EX+; Glucosamine 1500mg; 7-Day Slim Extreme; Calcium 600mg; Collagen + Biotin 6000mg; COQ-10 (100mg, 120mg, 300mg); Glucosamine 3200mg; Glucosamine Chondroitin; Glucosamine Nature Extra; Glutathione Reduced (1000mg, 500mg); Ginkgo Biloba 120mg Trunature; Ivory Caps (Skin Enhancement); Krill Oil 500mg; Magnesium Bisglycinate 200mg; Omega-3 900mg; Prenatal Folic Acid + DHA; Vitamin E 180mg (400 IU) và sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DR. LACIR – Viên nám Glutathion 600.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo: Những tổ chức, cá nhân đã từng mua, sử dụng hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến các sản phẩm nêu trên đề nghị nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin và đến làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30/4/2026 để được bảo đảm quyền lợi theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn trên, nếu không tiếp nhận thêm thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin, tài liệu liên quan đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Liên hệ Điều tra viên thụ lý chính: Lê Tất Hùng, số điện thoại 0968.112.288 hoặc 0944.321.358. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   thực phẩm chức năng giả tin moi thuốc giả

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