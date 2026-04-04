NÓNG: 22 loại thực phẩm chức năng giả, ai từng mua khẩn trương liên hệ công an ngay trước 30/4

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 07/02/2026. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, Trịnh Xuân Độ, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đức Minh cùng một số bị can khác đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng với nhiều chủng loại khác nhau để tiêu thụ trên thị trường. Để tiêu thụ những sản phẩm giả này, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đưa sản phẩm giả đến tay người tiêu dùng, chủ yếu thông qua quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee; bán tại Chợ thuốc Hapulico (Thành phố Hà Nội) và thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo…