Quán cà phê TP.HCM tạm đóng cửa sau vụ khách mua ly nước ngồi 10 tiếng

Đời sống 04/04/2026 13:12

Chiều 3/4, thông tin quán cà phê Mê Bistro Cafe (TPHCM) bất ngờ đóng cửa sau khi vướng ồn ào liên quan đến việc “phụ thu khách mua 1 ly nước ngồi 10 tiếng” thu hút sự chú ý.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, khoảng 11h sáng 3/4, một ngày sau khi xảy ra ồn ào liên quan đến vụ khách mua 1 ly nước ngồi 10 tiếng, quán cà phê Mê (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã tạm đóng cửa. Không gian quán không mở cửa đón khách, bên trong tắt đèn và không có nhân viên phục vụ.

Một người dân sống gần khu vực cho biết chiều 2/4, quán vẫn hoạt động bình thường và khá đông khách đến ngồi uống nước, chụp ảnh. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, cửa quán đóng kín, không có thông báo chính thức dán bên ngoài và trên Fanpage.

Trước đó một ngày, đại diện cơ sở đăng tải bài viết phản hồi đánh giá 1 sao của nhóm khách trên Google thu hút sự chú ý.

Theo bài đăng của quán, nhóm khách đến từ khoảng 9h ngày 1/4 để uống cà phê và học bài, sau đó ngồi tại quán khoảng 10 tiếng nhưng chỉ gọi 1 ly nước. Trong thời gian này, nhóm sinh viên rời quán đi ăn trưa nhưng vẫn giữ chỗ, sau đó quay lại tiếp tục ngồi, thậm chí nằm ngủ trên ghế, mang đồ ăn và nước uống từ bên ngoài vào.

 

Quán cho biết khi nhóm ngồi quá lâu, nhân viên đã thông báo áp dụng phụ thu do thời gian sử dụng chỗ ngồi vượt quá quy định. Nhưng theo phản ánh của nhóm khách qua phần đánh giá 1 sao đăng kèm, quán không thông báo trước việc ngồi quá 6 tiếng sẽ bị tính thêm phí. Khi nhóm ngồi được khoảng 10 tiếng, nhân viên mới thông báo mức phụ thu 20.000 đồng/người/giờ.

Quán bất ngờ cửa đóng sáng 3/4 - Ảnh: Znews

Theo thông tin từ báo Dân trí, dưới bài đăng trên mạng xã hội, quán cà phê Mê cũng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc ngồi nhiều giờ, gọi ít đồ uống và mang thức ăn từ bên ngoài vào ảnh hưởng đến hoạt động của quán. Quán đã gợi ý nhóm gọi thêm đồ uống nhưng do khách đã mua nước bên ngoài nên hai bên thống nhất phương án phụ thu 40.000 đồng/người.

Sau khi câu chuyện lan rộng, một tài khoản có tên U. tự nhận là thành viên trong nhóm khách đã để lại bình luận làm rõ số tiền trên hóa đơn và giải thích lý do ngồi hàng giờ liền.

Người này cho biết khi đến quán, mỗi người trong nhóm đều gọi 1 ly nước có giá hơn 50.000 đồng, không phải 20.000 đồng như một số bình luận suy đoán. Hóa đơn hiển thị mức 38.000 đồng là do nhóm nhận được mã giảm giá từ quán trong ngày 25/3, khi quán đang sửa chữa và khá bụi.

 

Tài khoản này cũng nói thêm các khoản 18.000-20.000 đồng trong hóa đơn là tiền mua đồ handmade bán tại quán để ủng hộ. Việc không gọi thêm ly thứ 2 vì "vẫn còn nước uống". Người viết đăng kèm ảnh chụp hóa đơn chuyển khoản và hình ảnh đồ đã mua để làm rõ thông tin.

Bên cạnh đó, người này cho biết nhóm ngồi lâu vì là sinh viên, cần thời gian chạy deadline.

Tuy vậy, phần giải thích này vẫn tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc nhóm sinh viên ngồi 10 tiếng và lấy lý do còn nước để từ chối gọi đồ uống, trong khi lại mua thức uống từ bên ngoài vào là không hợp lý.

Đến thời điểm hiện tại, bài viết đã không còn xuất hiện trên trang Threads của đơn vị. Trước khi ẩn/xóa, bài đăng thu hút hơn 1.600 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng trọ

