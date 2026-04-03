Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng trọ

Đời sống 03/04/2026 16:37

Người phụ nữ 53 tuổi quê An Giang được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ ở phường Dĩ An, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 3/4, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong phòng trọ.

Nạn nhân là bà T.T.C. (53 tuổi, quê An Giang), đang sống tại phòng trọ trên đường số 3, khu phố Chiêu Liêu A, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng trọ - Ảnh 1
Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào hơn 6h cùng ngày, con dâu của bà C. sống ở phòng trọ kế bên qua gọi bà thức dậy. Tại đây, người con dâu phát hiện mẹ chồng đang trong tư thế treo cổ nên hô hoán. Con trai bà C. cùng một số người hàng xóm chạy đến cắt dây đưa nạn nhân xuống đất, nhưng người phụ nữ đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Bà C. thuê trọ sống một mình, người con trai và con dâu thuê phòng ở kế bên. Thời gian qua sức khỏe bà C. bình thường.

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng trọ

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng trọ

Người phụ nữ 53 tuổi quê An Giang được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ ở phường Dĩ An, TPHCM.

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