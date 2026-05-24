Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, Thiên tài hỗ trợ, tài lộc rõ ràng đang mỉm cười với bạn, không chỉ có nguồn thu nhập đều đặn mà còn có những khoản tiền bất ngờ như nhặt được tiền trên đường, trúng xổ số hoặc nhận được quà tặng. Tại sao không quyên góp một ít tiền để giúp đỡ những người khó khăn? Vận may của bạn sẽ càng được nhân lên gấp nhiều lần.

Tam Hợp cục xuất hiện, với sự giúp đỡ của các quý nhân, đây là một ngày lý tưởng để đàm phán hợp tác làm ăn và khả năng cao đương số sẽ thu được lợi nhuận tốt. Nếu có thời gian, hãy tận dụng nguồn năng lượng may mắn trong ngày này để đọc một số cuốn sách liên quan đến chuyên ngành của bạn đang làm, điều đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của bạn.

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, Thiên Ấn dẫn đường giúp Mão tự tin và năng nổ hơn trong công việc. Nay bạn làm được khá nhiều việc, thuyết phục được người khác và có tiếng nói hơn ở cơ quan. Tuy nhiên đừng thấy người ta nể mình mà ngạo mạn nhé, hãy khiêm tốn thêm chút nữa. Tam Hợp cũng cho Mão khá nhiều may mắn trong đường tài vận. Con giáp này thu được lợi lộc từ những mối quan hệ ngoại giao.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ khiến bản mệnh đau đầu vì tình cảm. Người độc thân khá bực bội vì sự hối thúc của gia đình và nhận thấy sự lạnh lùng từ người mình thích. Thay vì phàn nàn, có lẽ bạn nên đối diện thẳng thắn với vấn đề mình đang gặp để mạnh mẽ hơn.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, nhờ Chính quan hỗ trợ, ngày mới lại tới, cuộc sống và công việc của Tý hôm nay có phần tiến triển vượt bậc hơn hẳn mọi ngày. Đương số là người có tinh thần làm việc tốt, dũng cảm, dám nghĩ dám làm, có gan to trong công việc, thi cử thuận lợi, họp hành đưa ra được ý kiến hay, được lòng cấp trên, ra ngoài làm ăn có người thương.

Tam Hợp soi sáng, đường tiền bạc của Tý khá rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn liên tiếp xảy ra, những may mắn về tiền bạc khiến bạn vui vẻ trong suốt cả ngày. Mọi việc bạn làm sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, sự nhiệt tình của bạn sẽ thúc đẩy mọi thứ tiến lên, không lo thiếu tiền tiêu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!