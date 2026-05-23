Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, tuổi Dần được tài tinh trợ mệnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng sẽ được nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, con giáp này không cần phải vất vả mà vẫn có tiền trong tay.

Mộc khí đương vượng, đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Dần đang có vấn đề. Con giáp này nên lưu ý đến những bệnh về gan, quan sát chức năng gan của mình liệu có đang giảm sút đi hay không.

Tiền kiếm dù ít hay nhiều công sức cũng luôn đáng trân trọng nên con giáp này cần có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng để tránh tiêu hoang. Tốt nhất, bản mệnh nên để riêng ra một khoản tiết kiệm ngay khi có tiền và tạm quên đi để tránh nghĩ ngợi cách tiêu tiền.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân hay đã có nửa kia, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh những mối quan hệ mập mờ.

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để bản thân lạc lối chỉ vì một phút ham vui, gây tổn thương những người thân thiết nhất và tổn hại danh tiếng của bản thân.



Trong công việc, Chính Ấn cho bạn cơ hội khẳng định bản thân mình, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh, cho dù đó là môi trường mà bạn chưa quen thuộc đi nữa.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, tuổi Hợi gặp được cục diện Tam Hợp với địa chi ngày nên đón nhiều tin vui trong sự nghiệp, đạt được nhiều bước thăng tiến mới. Con giáp này dần nắm được nhịp độ công việc nhờ chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Tài lộc trong ngày có lên có xuống, nhưng về cơ bản thì vẫn giữ được ở mức ổn định và hài hòa. Các khoản thu nhập từ những nghề tay trái giúp cho cuộc sống của con giáp này rủng rỉnh và thoải mái hơn, có thể thoải mái chi tiêu vào những việc mình cần.

Tình cảm cũng có nhiều thuận lợi, bản mệnh và người ấy có những phút giây ngọt ngào bên nhau. Tuy rằng không phải lúc nào mọi chuyện đều suôn sẻ như ý muốn, song hai người có quyết tâm, có nỗ lực để gìn giữ hạnh phúc lâu bền.

