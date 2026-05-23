Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 23/05/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh trong tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, tuổi Dần được tài tinh trợ mệnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng sẽ được nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, con giáp này không cần phải vất vả mà vẫn có tiền trong tay.

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền kiếm dù ít hay nhiều công sức cũng luôn đáng trân trọng nên con giáp này cần có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng để tránh tiêu hoang. Tốt nhất, bản mệnh nên để riêng ra một khoản tiết kiệm ngay khi có tiền và tạm quên đi để tránh nghĩ ngợi cách tiêu tiền.

Mộc khí đương vượng, đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Dần đang có vấn đề. Con giáp này nên lưu ý đến những bệnh về gan, quan sát chức năng gan của mình liệu có đang giảm sút đi hay không.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân hay đã có nửa kia, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh những mối quan hệ mập mờ.  

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để bản thân lạc lối chỉ vì một phút ham vui, gây tổn thương những người thân thiết nhất và tổn hại danh tiếng của bản thân.
 

Trong công việc, Chính Ấn cho bạn cơ hội khẳng định bản thân mình, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh, cho dù đó là môi trường mà bạn chưa quen thuộc đi nữa.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, tuổi Hợi gặp được cục diện Tam Hợp với địa chi ngày nên đón nhiều tin vui trong sự nghiệp, đạt được nhiều bước thăng tiến mới. Con giáp này dần nắm được nhịp độ công việc nhờ chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. 

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc trong ngày có lên có xuống, nhưng về cơ bản thì vẫn giữ được ở mức ổn định và hài hòa. Các khoản thu nhập từ những nghề tay trái giúp cho cuộc sống của con giáp này rủng rỉnh và thoải mái hơn, có thể thoải mái chi tiêu vào những việc mình cần.

 

Tình cảm cũng có nhiều thuận lợi, bản mệnh và người ấy có những phút giây ngọt ngào bên nhau. Tuy rằng không phải lúc nào mọi chuyện đều suôn sẻ như ý muốn, song hai người có quyết tâm, có nỗ lực để gìn giữ hạnh phúc lâu bền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, tiền của vây quanh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, tiền của vây quanh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, tiền của vây quanh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió trong vòng 15 ngày tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 10 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 3 giờ 10 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc