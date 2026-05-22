Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 22/05/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc Lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to, sống không lo nghĩ từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, tại nơi làm việc, nhờ có Tam Hội mà thái độ tích cực của con giáp tuổi Mùi sẽ khiến mọi người thoải mái hơn, mối quan hệ với đồng nghiệp được cải thiện. Ngoài ra, bạn nên tập luyện, ăn uống hợp lý để sức khỏe tốt hơn.

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi dễ kiếm tiền hơn trong ngày Thiên Tài ghé thăm, nhất là người bán hàng online có thể đạt được doanh thu như ý với những khách hàng cực kỳ dễ tính. Thu nhập tăng lên trong thời gian này thực sự là tín hiệu tích cực.

Nhờ có ngũ hành tương sinh mà cơ hội đến với bạn nhiều hơn, nhất là ở khía cạnh tình cảm đối với người độc thân. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng để làm quen với những người mới hay không mà thôi.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, dự báo những căng thẳng trong mối quan hệ của con giáp tuổi Thìn, bạn có thể phải đối mặt với những mâu thuẫn với gia đình, người yêu hoặc bạn bè. Hãy sẵn sàng để xử lý mọi việc và nhớ rằng bạn đủ khéo léo để khiến tình hình trở nên tốt đẹp hơn.

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Thiên Ấn nên khía cạnh công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn không có vấn đề gì khiến bạn cảm thấy lo lắng, bất an. Bản mệnh cảm thấy hoàn toàn tự tin với năng lực và khả năng của mình. 

Việc tự tin đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành xuất sắc sẽ là bệ phóng tốt cho con giáp tuổi Thìn. Mọi người sẽ bắt đầu nhìn nhận bạn theo con mắt khác và không đánh giá bạn qua vẻ ngoài nữa. 

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Tỵ càng thêm tự tin và vững tâm theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp của mình. Cát tinh này cũng mang tới những cơ hội thuận lợi để bản mệnh thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, được tạo thêm điều kiện phát triển, rất có lợi cho đường tiến thân của bản mệnh.

Từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch, Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to, sống không lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bản mệnh sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên mở rộng các mối quan hệ để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc.

Thu nhập của tuổi Tỵ ở thời điểm này nhìn chung vẫn ổn định, do đó tiền bạc tạm thời không phải là nỗi lo của bản mệnh. Nếu muốn dư dả hơn nữa, tất nhiên bản mệnh sẽ cần nỗ lực nhiều hơn và thời gian rảnh cũng sẽ bị cắt giảm.

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