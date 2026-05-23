Nữ diễn viên Châu Dã lộ video ôm hôn bạn trai

Sao quốc tế 23/05/2026 12:11

Sáng 22/5, mạng xã hội Weibo lan truyền video được cho là diễn viên Châu Dã tình tứ bên bạn trai. Theo đó, Châu Dã được cho là sau khi trở về Bắc Kinh đã tới một khu chung cư cao cấp gặp một người đàn ông. Họ ôm hôn nhau khi gặp mặt.

Mới đây, diễn viên Châu Dã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật với một người đàn ông được cho là bạn trai. Đoạn video do paparazzi ghi lại nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến chủ đề liên quan đến đời tư của nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận. Theo thông tin, hình ảnh được ghi lại khi Châu Dã trở về Bắc Kinh và gặp một người đàn ông. Khi vừa gặp, cả hai ôm và hôn thân mật. Trong một số khoảnh khắc, nữ diễn viên còn được cho là có cử chỉ gần gũi khác với người đàn ông này.

 

Nữ diễn viên Châu Dã lộ video ôm hôn bạn trai - Ảnh 1

Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Dã từng gặp gỡ người đàn ông này vào khoảng giữa tháng 4. Đến giữa tháng 5, sau khi kết thúc công việc, cô tiếp tục bị ghi lại cảnh gặp người này và có những hành động thân mật tương tự. Các bài đăng mô tả cả hai đang trong giai đoạn tình cảm nồng nhiệt.

Sau khi video được chia sẻ, chủ đề liên quan đến Châu Dã đã vươn lên vị trí top 1 trên Weibo. Một số khán suy đoán người đàn ông trong video có thể là Châu Hạo Kỳ, nam diễn viên trẻ từng được nhắc đến trong dự án Vụng trộm không thể giấu. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị một nguồn trong giới giải trí Trung Quốc phủ nhận.

Hiện phía nữ diễn viên cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn tình cảm này.

Nữ diễn viên Châu Dã lộ video ôm hôn bạn trai - Ảnh 2

Châu Dã là diễn viên trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Cô sinh ngày 20/5/1998 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Châu Dã theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được chú ý mạnh nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Better Days.

Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo và ánh mắt giàu cảm xúc. Những năm gần đây, cô tiếp tục nổi tiếng với nhiều phim cổ trang và thanh xuân. Một số tác phẩm tiêu biểu gồm Sơn Hà Lệnh và Hộ Tâm.

Ngoài diễn xuất, Châu Dã cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm yêu thích.

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